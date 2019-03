Apple entra nel Museo di Capodimonte | corso per 25 allievi

Apple e dispositivi pieghevoli : obiettivo entrata in campo senza difetti : Ancora sugli scaffali, i dispositivi pieghevoli non sono neanche arrivati, ma già si conosce la loro debolezza. Il difetto che accomuna i display (OLED) utilizzati per questi dispositivi sarebbe quello di “soffrire” il freddo, infatti a lungo andare le basse temperature danneggerebbero il pannello. Apple giocando d’anticipo ha pensato già ad una soluzione per un entrata sul mercato esente da difetti, grazie ad un sistema di ...