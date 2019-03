Game of Thrones 8 : Anticipazioni e cast 2019 - quando inizia : Game of Thrones 8: anticipazioni e cast 2019, quando inizia quando inizia Game of Thrones 8 È giunto di recente l’annuncio ufficiale della messa in onda dell’ultima stagione Game of Thrones, nota in Italia con il titolo Il Trono di Spade. I numerosi fan saranno lieti di sapere che Game of Thrones 8 avrà inizio nel mese di aprile 2019. Le prime sette stagioni hanno riscosso un tale successo da rendere la serie statunitense una delle più ...

Isola - Anticipazioni : stasera confronto in collegamento tra Corona e il marito di Karin : Una nuova e scoppiettante puntata dell'Isola dei Famosi andrà in onda questa sera in prima serata su Canale 5 e dove è atteso l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Stando a quanto riportato dalle pagine social del settimanale 'Spy', sembra che Corona interverrà nel reality della Marcuzzi per togliersi qualche sassolino dalla scarpa e per avere un confronto con Riccardo Fogli anche sul presunto tradimento della moglie Karin, che tanto sta ...

Il Segreto Anticipazioni 4 marzo 2019 : una lettera conferma il legame tra Antolina e Jesus : Elsa, pronta a smascherare Antolina, si intrufola nella sua stanza e scopre una lettera d'amore di Jesus all'ex ancella. Adela è invece costretta ad raccontare la verità a Carmelo.

Anticipazioni Game of Thrones 8 : ritorno alle origini : Game of Thrones 8: il primo episodio sarà un omaggio al Pilot Game of Thrones, la pluripremiata serie tv targata HBO, si prepara a tornare sui teleschermi di tutto il mondo Lunedì 15 aprile. L’ultima stagione sarà composta da sei entusiasmanti episodi grazie ai quali conosceremo il destino dei personaggi che, da ben 8 anni, combattono alla disperata conquista del Trono di Spade. Da quando, il 27 agosto 2017, è stata trasmessa ...

