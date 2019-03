Tria : Flat tax?Si valuta in manovra 2020 : Lo afferma il ministro dell'Economia, Tria, rispondendo sulla Flat tax durante il question time al Senato. E precisa: usare le simulazioni fatte dal Mef sulla Flat tax è "fuorviante", sono "...

Tria : Flat tax?Si valuta in manovra 2020 : 21.05 "Sarà con la predisposizione della prossima manovra così come avvenuto con la precedente che potranno essere esplicitate le diverse ipotesi di riforma fiscale e in quella occasione saranno approfondite tutte le proposte". Lo afferma il ministro dell'Economia, Tria, rispondendo sulla Flat tax durante il question time al Senato. E precisa: usare le simulazioni fatte dal Mef sulla Flat tax è "fuorviante", sono "speculazioni ...

Flat tax : Tria - ipotesi con legge Bilancio : Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria al question time al Senato, rispondendo a una richiesta di Fratelli d'Italia che ha avanzato una proposta in questo senso.

Tria : "Nessuna ipotesi flat tax" : ''Sarà in sede di predisposizione della prossima manovra di bilancio che potranno essere esplicitate le diverse ipotesi di riforma fiscale addizionali''. Lo afferma il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , nel corso del question time del Senato, rispondendo a una domanda sulla flat tax. In quella sede ''saranno approfondite tutte le proposte'', assicura Tria. ''Ma al momento ...

Flat tax - Tria : 'Le ipotesi si fanno con la legge di Bilancio' : Così il ministro dell'Economia Giovanni Tria al question time al Senato, ribadendo che si tratta "dell'avvio di un processo di riforma coerente con gli indirizzi del programma di governo e secondo la ...

Flat tax - Tria incontra Siri e sottosegretari M5S insorgono : Il ministro dell'economia, Giovanni Tria, ha incontrato il sottosegretario alle infrastrutture, Armando Siri, ideatore per la Lega della Flat tax che si basa sul reddito familiare. Un incontro che non è andato giù ai due sottosegretari all'economia del Movimento Cinque Stelle: Laura Castelli e Alessio Mattia Villarosa. Un confronto quello tra Tria e Siri che ha rinfocolato le polemiche accesissime sul tema da quando il leader del Carroccio, ...

Siri presenta a Tria la fase due della flat tax da inserire nella prossima manovra. Castelli non chiude : "Pronti ad ascoltare tutte le proposte" : Incontro di due ore con al centro la flat tax tra il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, e il sottosegretario alle Infrastrutture, Armando Siri, padre del progetto firmato Lega sulla fase 2 della tassa piatta da applicare ai redditi familiari. Il colloquio è servito per avviare il lavoro con la struttura del Mef per studiare la riforma nei tempi, non stretti, della legge di bilancio 2020.Dopo le polemiche del fine settimana, Tria aveva ...

Flat tax - Tria : "Non c'è alcuna stima del Mef" : Il ministro dell'Economia e della Finanza Giovanni Tria oggi è stato all'Agenzia delle Entrate e i giornalisti hanno colto l'occasione per fargli alcune domande sulla promessa lanciata da Matteo Salvini ossia quella di estendere la Flat Tax a famiglie e dipendenti. Tria ha commentato:"Non c'è nessuna stima fatta su una riforma che né io né il Mef abbiamo mai ricevuto, nessuna stima del Mef sulle riforme in discussione. ...

Flat tax : Tria - 'Non c'è nessuna stima del Mef' : 'nessuna stima fatta per una riforma che né io né il Mef abbiamo ricevuto', ha detto il ministro dell'Economia, Giovanni Tria. 'Non c'è nessuna stima del Mef per le proposte in discussione e, quindi, ...

Flat tax - sfida nel governo Tria : «Numeri strampalati? Dal Mef nessuna stima» Salvini insiste : riforma va fatta : Il ministro puntualizza: «Mai ricevuto il progetto in discussione». E ancora: sulla tassa piatta «varie ipotesi da luglio, ma non c’è nulla di nuovo». Salvini: non faccio promesse da Berlusconi. Di Maio: no a polemiche, l'importante è che tasse calino.

Flat tax - Tria : 'Nessuna stima del Mef - riforma mai ricevuta' : Il vice premier Matteo Salvini ha sottolineato, riferendosi alle stime attribuite al ministero dell'Economia, che per la Flat tax per le famiglie '50-60mld sono numeri strampalati, non siamo ...

Flat tax - Tria : "Non c'è alcuna stima del Mef". Castelli (M5S) : "Anche se fossero 15 miliardi sarebbero insostenibili" : Il ministro dell'Economia e della Finanza Giovanni Tria oggi è stato all'Agenzia delle Entrate e i giornalisti hanno colto l'occasione per fargli alcune domande sulla promessa lanciata da Matteo Salvini ossia quella di estendere la Flat Tax a famiglie e dipendenti. Tria ha commentato:"Non c'è nessuna stima fatta su una riforma che né io né il Mef abbiamo mai ricevuto, nessuna stima del Mef sulle riforme in discussione. ...

Flat tax - Tria : mai fatto stima cifre : 13.40 "Nessuna stima fatta per una riforma che né io né il Mef abbiamo ricevuto". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Tria, interpellato sull'ipotesi di una Flat tax per le famiglie, rilanciata dal vicepremier Salvini. "Non c'è nessuna stima del Mef per le proposte in discussione -ha detto Triae, quindi,le ...

Flat tax - Tria : mai fatto stima cifre : 13.40 Flat tax, Tria: mai fatto stima cifre "Nessuna stima fatta per una riforma che né io né il Mef abbiamo ricevuto". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Tria, interpellato sull'ipotesi di una Flat tax per le famiglie, rilanciata dal vicepremier Salvini. "Non c'è nessuna stima del Mef per le proposte in discussione -ha detto Triae, quindi,le ...