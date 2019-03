ŠKODA DigiLab | l’auto come indirizzo di consegna

ŠKODA Auto DigiLab : in futuro la propria auto potrà essere utilizzata come indirizzo di consegna : La propria auto come indirizzo di consegna: il progetto pilota di Škoda auto DigiLab Per molti acquirenti online la posizione dell’auto e il numero di targa potranno presto fungere da nuovo indirizzo di consegna. In collaborazione con Alza.cz e Rohlik.cz, Škoda auto DigiLab ha sviluppato un sistema grazie al quale il corriere può posizionare il pacco direttamente nel bagagliaio dell’auto. La tecnologia richiesta per l’accesso remoto al ...