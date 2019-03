Sequestro persona e pestaggio | colpo di scena nel processo | uno degli imputati confuso

Caso Diciotti - oggi il Senato salverà Salvini dal processo per Sequestro di persona : Il Senato della Repubblica si appresta a negare l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini per il reato di sequestro di persona in relazione al Caso Diciotti. Decisiva la posizione del Movimento 5 Stelle e di Forza Italia, che voteranno contro la richiesta del Tribunale dei ministri di processare il leader leghista.Continua a leggere

Agrigento - vanno a casa del ladro per farsi giustizia : denunciati per Sequestro di persona : Una vicenda che avrebbe potuto avere un esito tragico è stata sventata ieri sera dai Carabinieri della tenenza di Ribera, centro di circa ventimila abitanti della provincia di Agrigento. Due agricoltori, notata la sparizione di alcuni attrezzi da lavoro, si sono recati presso l'abitazione di un cittadino rumeno che sospettavano di essere l'autore del furto. Entrati nella sua abitazione, prima lo hanno malmenato con calci e pugni poi, sotto la ...

Pestano romeno dopo un furto : arrestati per Sequestro di persona : I carabinieri li hanno arrestati. Si tratta di due agricoltori agrigentini che, dopo aver subito un furto, hanno sequestrato, picchiato e minacciato con un coltello un bandito romeno. Il malvivente aveva sottratto ai due braccianti agricoli un paio di forbici elettriche da potatura.L'assurda vicenda si è svolta a Ribera, nell'Agrigentino. I due agricoltori si accorgono del furto delle forbici e, ritenendo colpevole un romeno di 30 anni, lo ...

Tentano di vendicarsi di un furto subito - due arrestati per Sequestro di persona a Ribera : Avevano pensato di farsi giustizia da se per vendicarsi di un furto sub to, ma sono finiti in manette. Protagonisti due braccianti agricoli di Ribera, F.V. di 34 anni e T.G. di 27, a cui erano state ...

Ndrangheta - 33 arresti. Le accuse : dall'usura al Sequestro di persona : Le indagini Le indagini, partite alla fine del 2015, sono relative alle infiltrazioni nel tessuto economico portate avanti in questi anni dalla criminalità legata al clan dei cutresi. Sono stati ...

Isola dei Famosi - il divino attacca : ''Sequestro di persona in Honduras" : A seguito dello sconvolgente incidente di cui è diventato tristemente protagonista a L'Isola Dei Famosi , Il divino Otelma si è aperto sul conto della sua esperienza televisiva vissuta alla ...

Divino Otelma contro l’Isola dei Famosi : «Mi sono sentito prigioniero in Honduras. Sotto Sequestro di persona». E a Luxuria : «Taci - brutta comunista inviperita» : Divino Otelma a Domenica Live “Mi sono sentito Sotto sequestro di persona“. Il Divino Otelma si è finalmente espresso riguardo all’incidente che lo ha visto, suo malgrado, protagonista della seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2019 . Intervenuto a Domenica Live, il “mago” ha ammesso di avere perdonato Francesca Cipriani per la spinta che gli ha dato nel corso dell’ormai nota prova ricompensa, ma ciò ...

Rapina con Sequestro di persona - in carcere due napoletani : Nella giornata di ieri gli agenti del commissariato di San Ferdinando, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola, hanno proceduto all'esecuzione di un'ordinanza di misura ...

Sequestro di persona Camerano - chiude due persone in bagno e le minaccia di morte : Ancona, 16 febbraio 2019 " La comitiva viene da Pisa, è in zona per partecipare alla 'Tatoo convention' al PalaPrometeo di Ancona che riunisce professionisti da tutta Italia. Sono tre persone, ...

Reggio Calabria - Sequestro di persona e tentata estorsione : sette arresti : “Diceva che lui era Ciccio e che a San Cristofaro comanda lui, aggiungendo che quella stessa sera, se io non avessi saldato il debito, mi avrebbe sparato in testa”. È il racconto del titolare di una pizzeria di Reggio Calabria agli agenti della polizia di stato che, il 30 dicembre, sono intervenuti per scongiurare un’estorsione messa in atto da soggetti che vantavano legami con la cosca Libri. sequestro di persona e tentata estorsione ...

Calabria - Sequestro persona : 7 arresti : 8.32 E'in corso dalle prime ore di questa mattina un'operazione della Polizia di Reggio Calabria,coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica, per l'esecuzione di 7 ordinanze di custodia cautelare in carcere. Le indagini dei poliziotti della squadra mobile hanno accertato che le 7 persone sono ritenute responsabili di sequestro di persona e tentata estorsione aggravati dalle modalità mafioze. Sono state ...

Salvini - sarà il Senato a decidere se andrà a processo per Sequestro di persona : 'Un bel bacione', questa l'espressione utilizzata dal ministro degli interni, nonché vicepresidente del consiglio dei ministri, Matteo Salvini, durante una diretta sulla propria pagina ufficiale del social network Facebook. Il bacio in questione è dedicato a Sandra Levanti, Nicola Mantia e Paolo Corda, i 3 giudici del tribunale dei ministri di Catania che hanno richiesto al Senato l’autorizzazione a procedere contro il leader politico della ...

Diciotti. Matteo Salvini rischia dai 3 ai 15 anni per Sequestro di persona e di minori : Torna d’attualità il caso Diciotti. “Ci riprovano, torno ad essere indagato per sequestro di persona e di minori, con una

Salvini indagato per Sequestro di persona aggravato : torna il caso Diciotti : Una notizia improvvisa e non prevista che rischia di riaprire pesantemente le polemiche sulla gestione dei migranti, arrivata quasi in contemporanea con il probabile braccio di ferro tra il ministro Matteo Salvini e la nave dell'Ong Sea Watch, che si sta dirigendo verso Lampedusa per sbarcare 47 migranti raccolti al largo delle coste della Libia. Il tribunale dei ministri di Catania ha chiesto l'autorizzazione a procedere contro il vice ...