Razer e Tencent | un accordo per accrescere l' esperienza di gioco sullo smartphone

cellulare-magazine

(Di giovedì 21 marzo 2019)ha lanciato il primo gamingal mondo nel 2017, dando vita a una nuova tipologia di device, che ha presto ispirato altre aziende. Oggi, dopo aver indicato la via in modo innovativo, ...

24h_Tecnologia : Razer e Tencent uniscono tutte le loro forze per un mobile gaming sempre più competitivo: Dopo l’annuncio miliare d… - CellulareMag : #Razer e #Tencent stringono un accordo per accrescere l'esperienza di gioco sugli smartphone.… - blogstreetnews : [Fonte: modifycando_com] Razer e Tencent uniscono tutte le loro forze per un mobile gaming sempre più competitivo -