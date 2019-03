NBA | Joel Embiid è dominante | i Sixers battono | finalmente | i Celtics

NBA – Joel Embiid ne combina un’altra delle sue : il suo nuovo cane si chiama come l’ex gm dei Sixers! : Joel Embiid ne combina un’altra delle sue! Il suo nuovo cagnolino diventa virale: oltre che per la tenera bellezza, il piccolo non passa inosservato per il nome Hinkie, lo stesso dell’ex gm dei Sixers Joel Embiid fa sempre parlare di sè, tanto per le sue prestazioni in campo, quanto per il suo geniale utilizzo dei social. Il campione dei Sixers, ha postato una foto del suo nuovo cagnolino, diventata ben presto virale. Il ...

NBA – Joel Embiid non ha dubbi : “Kevin Durant è il miglior giocatore della lega” : Parole al miele di Joel Embiid nei confronti di Kevin Durant: secondo il centro camerunense, la stella dei Golden State Warriors sarebbe il miglior giocatore della lega “Per me Kevin Durant è il miglior giocatore della lega”, firmato Joel Embiid. Il centro dei Sixers non ha nascosto i suoi apprezzamenti per la stella dei Golden State Warriors, dichiarati ai microfoni di Nick Friedell di ESPN prima della sfida tra Warriors e Sixers. Il big ...

NBA – Infortunio Joel Embiid : problema al ginocchio per il centro dei Sixers - ecco i tempi di recupero : Joel Embiid fermo per Infortunio: il centro dei Sixers costretto a stare fuori per un problema al ginocchio sinistro La pausa per l’All-Star Game porta con sé una brutta notizia per i tifosi dei Sixers. Joel Embiid si è procurato un problema al ginocchio sinistro che lo terrà a riposo per almeno una settimana, prima di essere rivalutato dallo staff medico dei Sixers. La risonanza magnetica alla quale si è sottoposto non ha comunque ...

All-Star Game NBA – Embiid e Curry giocano a… pallavolo : la schiacciata di Joel rischia di fare danni! [VIDEO] : Curry si salva per un soffio: il riscaldamento in versione pallavolistica termina con una potentissima schiacciata di Embiid Grande spettacolo nella notte italiana per la sfida tra Team LeBron e Team Giannis all’All-Star Game di NBA svoltosi a Charlotte. Tante giocate incredibili, rimonte, schiacciate e divertimento allo stato puro, per i giocatori in campo ma soprattutto per gli spettatori che hanno assistito dal vivo, ma anche da ...

NBA - Joel Embiid vola su un'attrice in prima fila : 'Le ho salvato la vita' : L'uomo, diventato in breve l'idolo del mondo online che gravita attorno alla NBA, non si è scomposto. Si è rialzato, ha messo a posto gli occhiali, tornando al suo lavoro come se niente fosse. Meglio ...

NBA : Joel Embiid attacca gli arbitri - ma il suo vero problema è Al Horford : Al termine della solita conferenza stampa passata a commentare l'ennesima sconfitta dei suoi Sixers contro i Celtics, Joel Embiid si è liberato , nel modo più sbagliato possibile, di un sassolino che ...

NBA - i premi di gennaio : Joel Embiid e James Harden protagonisti : ROMA - Non poteva che essere James Harden il miglior giocatore della Western Conference del mese di gennaio. 43.6 punti di media, 8.7 rimbalzi e 7.6 assist, dai tempi di Wilt Chamberlain non si ...

NBA – Fallo duro di Embiid su Westbrook - scatta la rissa! Joel sbotta : “sei melodrammatico” [VIDEO] : Fallo scomposto di Embiid su Westbrook che non la prende bene: il centro camerunense lo punzecchia nel post partita La partita fra Sixers e Thunder ha visto una sfida nella sfida, quella tra Joel Embiid e Russell Westbrook i leader delle rispettive squadre. I due sono venuti a contatto nel corso di un duro, ma fortuito contrasto, che ha alzato la tensione alle stelle. Westbrook lanciato in contropiede, ha perso palla appena prima di ...