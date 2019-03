gqitalia

(Di giovedì 21 marzo 2019) Meglioche mai. Almeno per quanto riguarda l’allenamento: iniziare a fare sport a quaranta o a cinquant’anni è utile proprio comere quando si è più giovani. «Mantenere uno stile di vita attivo e farea partire dall’adolescenza è molto utile per prevenire il rischio di morte prematura», spiega Pedro Saint-Maurice, del National Cancer Institute di Bethesda, nel Maryland, l’autore principale dello studio che lo dimostra. «Machi è sempre stato sedentario e decide dire ad allenarsi dopo i quarant’anni può comunque godere degli stessifici». La ricerca, pubblicata sulla rivista Jama Network Open, si basa sui dati di oltre 300 mila americani di età compresa tra 50 e 71 anni, sulle loro abitudini di vita e sulla qualità del loro allenamento (da «moderato» a «vigoroso») nelle diverse fasi della vita.Dopo aver preso in considerazione fattori come ...

