' Incidente a San Donato' questa prima pagina di Repubblica è finta

Elisa Isoardi - Incidente piccante a pranzo con Vissani : il vento le alza la gonna : Elisa Isoardi continua ad essere tra gli argomenti più discussi delle principali testate di gossip. Dopo la rottura con Matteo Salvini, la vita sentimentale della conduttrice è divenuto un argomento di forte tendenza. In seguito ai rumors relativi al flirt con un giornalista RAI Alberto Matano, un altro gossip sta impazzando sul web. La Isoardi, infatti, è stata pizzicata a pranzo con il cuoco Gianfranco Vissani. I due, almeno per il momento, ...

UE imponte sanzioni contro 8 persone per Incidente in stretto di Kerch - : L'UE ha imposto sanzioni a otto persone per gli eventi nello stretto di Kerch, la lista comprende il capo delle guardie di frontiera dell'FSB in Crimea e Sebastopoli e il comandante del distretto ...

Incidente sulla Sp 35 Santa Croce Camerina-Punta Secca - tre feriti : Scontro fra due auto, questa mattina sulla Sp 35 Santa Croce Camerina- Punta Secca. Tre i feriti trasportati all'ospedale di Ragusa

Incidente morto Ezio Sandigliano : lutto a Valdilana : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Incidente morto Ezio Sandigliano:...

Cosenza - Incidente stradale nei pressi di San Donato di Ninea : muore 16enne : Tragico incidente stradale, avvenuto nella notte in provincia di Cosenza più precisamente all'altezza di San Donato di Ninea, comune italiano di 1255 abitanti. In cui ha perso la vita un giovane ragazzo dell'età di 16 anni mentre viaggiava in un auto con altri quattro ragazzi. Il conducente dell'auto risultava poi positivo all'alcool test, fatto dai carabinieri che quindi lo ponevano agli arresti domiciliari, con l'accusa di omicidio ...

Incidente sulla Santa Croce-Marina di Ragusa : 4 feriti FOTO : Incidente stradale stasera intorno alle ore 9 sulla Santa Croce Camerina- Marina di Ragusa. Lo scontro è avvenuto tra due auto. 4 feriti

Incidente su via Gravinella - ferita una fasanese : Si evidenzia il problema della pericolosità delle arterie alternative alla statale 172, sulla quale si stanno eseguendo lavori , adsbygoogle = window.adsbygoogle - - [],.push, {},; FASANO " E' di un ...

Salento in lutto. Giuliano De Santis ed Ilaria Rizzo morti in un Incidente : Una vacanza finita in tragedia per una coppia salentina morta schiacciata da un’autocisterna in Thailandia. Lui imprenditore leccese, lei psicologa

Incidente tra Fasano e Monopoli : due feriti - tra cui un fasanese : accaduto nel tardo pomeriggio di ieri. Nel sinistro coinvolti anche altri due fasanesi. Monopoli " Un giovane di Pezze di Greco è rimasto ferito nel tardo pomeriggio di ieri , 23 febbraio, in un ...

Maltempo a Cosenza - il vento sradica un albero che colpisce un passante : il momento dell’Incidente : Il Maltempo che ha colpito il Centro e il Sud Italia ha rischiato di provocare seri danni a Castrovillari, in provincia di Cosenza, dove un uomo è stato colpito da un albero sradicato dal vento. Nel video, il momento dell’incidente ripreso dalla telecamera di videosorveglianza di una tabaccheria in viale del Lavoro. Video Facebook L'articolo Maltempo a Cosenza, il vento sradica un albero che colpisce un passante: il momento ...

Incidente A22 : tamponamenti per nebbia - coinvolti mezzi pesanti. Un morto - : Code e rallentamenti sull'Autobrennero tra Carpi e Verona. per una serie di tamponamenti, dovuti alla forte nebbia. Ci sarebbe almeno un morto. Ripercussioni al traffico si segnalano anche sulla A4 ...

Incidente a Noto - festa San Corrado senza fuochi in segno di lutto : La festa di San Corrado a Noto sarà senza fuochi d'artificio, in segno di lutto per il tragico Incidente. Morti Gabriele Marescalco e Manuel Petralito

Ambasciatori UE concordano sanzioni contro 8 persone per Incidente nello stretto di Kerch - : L'UE ha concordato sanzioni contro otto persone a causa dell'incidente nello stretto di Kerch. Lo ha riferito venerdì l'agenzia Bloomberg riferendosi alle fonti dell'incontro degli Ambasciatori dei ...