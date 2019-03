adnkronos

(Di giovedì 21 marzo 2019) La Via della Seta porta in Italia anche i più sofisticati sistemidi Intelligenza Artificiale. Il colosso dell'AI Deep Blue Technology ha infatti annunciato oggi l'apertura di una sede in ...

newsfinanza : I cinesi di DeepBlue sbarcano a Roma - Le_Valentinois7 : New post: 'I cinesi di DeepBlue sbarcano a Roma ' - BinaryOptionEU : I cinesi di DeepBlue sbarcano a Roma -