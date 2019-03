Google News continua a migliorare e a combattere le fake news

Google ha scovato 6mila account che spacciano fake news in Italia : Sundar Pichai, ceo di Google (Foto: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images) A gennaio Google ha rimosso 6.226 account pubblicitari truffa in Italia. Circa uno su otto di quelli oscurati nello stesso periodo nell’Unione europea (48.642 il totale). Gli analisti di Mountain View hanno dovuto sudare di più solo in altri tre Paesi: Gran Bretagna (16.679 account fermati), Estonia (12.295) e Romania (8.652). I numeri emergono dal primo rapporto ...

Elezioni europee : per la Ue Facebook - Twitter e Google devono fare di più contro le fake news : Gli amministratori delle pagine si presentavano come organi di informazione indipendente su temi come viaggi, sport, economia e politica in Romania, Lettonia, Estonia, Lituania, Armenia, Azerbaijan, ...

Elezioni Europee : il piano anti fake news di Google e il monito dell'Ue : Le Elezioni Europee si avvicinano, e per i big del web il pericolo fake news si fa sempre più concreto. Non è un caso che Facebook, già nei giorni scorsi, abbia annunciato un piano speciale per ...

Google rimarca la possibilità del ritiro di Google News dall’Unione Europea : L'articolo 11 facente parte della direttiva sul copyright dell'Unione Europea potrebbe costringere Google a rimuovere l'accesso a Google News all'interno dell'Unione. L'articolo Google rimarca la possibilità del ritiro di Google News dall’Unione Europea proviene da TuttoAndroid.