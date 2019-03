Gli alunni dell' Istituto Federico Torre incontrano la scrittrice Fantasy Licia Troisi

UECOOP : “Nelle scuole italiane raddoppiati Gli alunni disabili negli ultimi 25 anni” : “Raddoppiano gli alunni disabili nelle scuole italiane negli ultimi 25 anni con quasi 160mila bambini con problemi fisici o psichici nelle classi degli istituti primari e secondari di primo grado“: è quanto emerge da un’analisi dell’Unione europea delle cooperative UECOOP su dati Istat in occasione della Giornata mondiale delle persone con la sindrome di Down. “Nelle scuole italiane dove operano oltre 150mila insegnanti di ...

La Polizia di Stato incontra Gli alunni del Rocco Chinnici di Nicolosi : ... sono stati proiettati filmati su servizi di ordine e sicurezza pubblica, in modo particolare sull'operato delle forze di Polizia impiegate allo stadio, invitando i giovani a vivere lo sport come ...

Enna alla SM Savarese di Enna bassa Gli alunni mettono a dimora piante e alberelli : La speranza per un mondo migliore rimane nelle nuove generazioni. E pare che si possa guardare verso un timido ottimismo. Almeno questi sono i segnali che arrivano dalle nuove leve come quelle della Scuola media ...

Gli alunni di Montefalco e Castel Ritaldi in piazza per il primo sciopero globale per il Clima : Il mondo ha bisogno di voi. Greta sia il vostro esempio: una ragazzina della vostra età che ad oggi è diventata un simbolo per le giovani generazioni. Protestate affinché si capisca la gravità dell'...

Ferla - legalità : oggi l'incontro della Polizia con Gli alunni dell'Istituto Comprensivo 'Valle dell'Anapo' : I Poliziotti sono stati ricevuti dal Dirigente Scolastico Daniela Frittitta , dal corpo docente e dagli alunni con i quali hanno affrontato tematiche legate al mondo del web e delle piattaforme ...

Gli alunni della "Poidomani" di Modica in visita dai Carabinieri : visita degli alunni della scuola Poidomani di Modica alla Compagnia dei Carabinieri di Modica. Ad accoglierli il Comandante, Capitano Ferrante

Salute : nel Lazio troppi dolci e poca frutta per Gli alunni delle medie : Si sentono in buona Salute ma, ‘scavando’, si scopre che mangiano poca frutta e verdura, saltano spesso la coLazione e bevono poca acqua. È il profilo degli stili di vita dei ragazzi delle scuole secondarie di primo grado degli Istituti Comprensivi del Lazio che hanno partecipato al progetto ‘Sano chi sa’, realizzato dalla Regione Lazio – Area Promozione della Salute e Prevenzione – Direzione Salute e ...

Maltrattamenti aGli alunni - obbligo di dimora per due maestre nel Vibonese : Vibo Valentia, 13 marzo 2019 - Insulti, urla, minacce e botte ai bambini della prima elementare. Nel Vibonese l'ennesimo caso di maestre che in classe usano metodi coercitivi e violenti, stavolta nei ...

Il collegio 3 - Gli alunni promossi e bocciati : Si chiudono i battenti della terza edizione de Il collegio, l'esperimento nel docu-reality di Rai 2 avrà portato benefici alla vita e al comportamento dei 14 allievi rimasti in corsa fino alla fine? Vedremo. Nell'ultima puntata che conclude l'esperienza non sono mancati i colpi di scena come ad esempio l'espulsione anzitempo delle sorelle Cora e Marilù Fazzini per un comportamento indisciplinato che il preside non ha avuto problemi a ...

Il progetto EEE porta Gli alunni del liceo "Calasanzio" di Carcare al CERN di Ginevra : 'Il CERN è di tutti' è il motto che ci ha accompagnati durante il nostro soggiorno; una lampante prova di come la scienza riesca ad abbattere muri tra etnie diverse, rendendoci cittadini di un mondo ...

Monreale - bufera sulla maestra-candidata. Gli alunni in coro : “Vota Antoné”. La dirigente : “Accertamenti in corso” : “Vota Antoné senza chiederti il perché”. Antoné è la maestra Antonella Lo Presti, finita nella bufera per un video di sedici secondi dove si vede una classe di bambini dell’istituto “Morvillo” ripetere a squarciagola lo slogan a sostegno dell’insegnante candidata alle elezioni amministrative a Monreale. La notizia è stata pubblicata stamattina dal Giornale di Sicilia, ma nel giro di qualche ora il filmato è rimbalzato sui social ed è girato su ...

SCUOLA/ "Mixed reality" - Byod e Aurasma : quando i docenti distruggono Gli alunni : Corsi di aggiornamento per docenti che spacciano il Nulla per sapere professionale ma, quel che è peggio, sembrano fatti apposta per distruggere il soggetto

"Senza catene" " esposta l'opera deGli alunni del liceo artistico "Bernardino Di Betto" contro la violenza sulle donne : UMWEB, Perugia. Nella Giornata Internazionale della Donna un messaggio di speranza per il futuro arriva dai ragazzi della classe V°E del liceo artistico "Bernardino Di Betto", che dopo più di un anno ...

Ex Ilva - le mamme deGli alunni del rione Tamburi occupano il Comune : “Il sindaco ci riceva. Chiuda fabbrica - non le scuole” : “Se il sindaco non ci riceve venerdì torneremo con i bambini”. È l’ultimatum della mamme di alcune bambini che frequentano le due scuole del rione Tamburi a Taranto. I plessi sono stati chiusi in via precauzionale dal primo cittadino Rinaldo Melucci in attesa degli accertamenti sui rischi corsi dai piccoli alunni nelle strutture a pochi metri non solo dall’ex Ilva e quindi dalle sue emissioni, ma anche dalle cosiddette ...