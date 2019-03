Corte Costituzionale | Lattanzi | «Tutelare i diritti dei cittadini anche quando il

La Corte Costituzionale thailandese ha imposto lo scioglimento del partito che aveva candidato come prima ministra la sorella del re : La Corte Costituzionale della Thailandia ha vietato al partito Raksa Chart – che provò a candidare come prima ministra la sorella del re del paese Rama X – di partecipare alle elezioni previste per il 24 marzo, e ne ha ordinato

La Corte Costituzionale salva la legge Merlin : “Favoreggiamento prostituzione è reato” : La legge Merlin viene salvata dalla Corte costituzionale. La Consulta ha infatti respinto le questioni di legittimità, ritenendole non fondate, riguardanti il reclutamento e il favoreggiamento della prostituzione, puniti dalla legge Merlin. Secondo i giudici il reato di favoreggiamento della prostituzione non è in contrasto con il principio di determinatezza.Continua a leggere

Per la Corte Costituzionale la legge Merlin del 1958 non viola la Costituzione : La Corte Costituzionale ha respinto la questione di costituzionalità riguardante alcune norme contenute nella “legge Merlin”, la legge del 1958 che introdusse in Italia i reati di sfruttamento, induzione e favoreggiamento della prostituzione e che abolì le case di tolleranza (chiamate

Impugnate le leggi “Ammazza Lupi e Orsi” innanzi alla Corte Costituzionale : Quella che sembrava destinata ad essere una decisione definitiva, in ordine alla possibilità di tornare ad uccidere Orsi e Lupi nelle nostre montagne; quella che risuonava più come una ricerca di consensi a sposare idee che rivendicavano sicurezza e numeri insensati è caduta sotto i colpi e le grida della gente. Il Consiglio dei Ministri a fermato definitivamente una norma che voleva essere varata dalle Province di Trento e ...

La Toscana ricorre alla Corte Costituzionale sui navigator : Roma, 18 feb., askanews, - Un ricorso alla Corte costituzionale affinché valuti la decisione del Governo sulle graduatorie dei concorsi e l'attivazione di un concorso per reclutare il personale dei ...

La Corte Costituzionale avverte Governo e Parlamento : non gravate di debiti i vostri figli : Chissà se fra caccia agli immigrati, assistenzialismo sfrenato, politica internazionale avventuriera ed insolenti rutti in faccia allo Stato di diritto, ci sarà ancora tempo per leggere le sentenze ...

Decretone - Regioni valutano il ricorso alla Corte Costituzionale : nel mirino l'assunzione dei navigator : Le Regioni si preparano a rivolgersi alla Corte Costituzionale contro il Decretone. "Se dovesse essere convertito in questo termini, è una ipotesi che prenderemmo seriamente in esame, perché non si tiene conto delle competenze" in capo alle Regioni, in particolare sull'assunzione dei navigator, ha spiegato Cristina Grieco, coordinatore degli assessori regionali al Lavoro, in audizione in commissione questioni regionali sul ...

Brescia - uccise madre e figlio con la moto : si appella alla Corte costituzionale : Brescia, 8 febbraio 2019 - Ha affidato il suo futuro all'intervento della Corte costituzionale sostenendo come la norma sulla base della quale è a processo per duplice omicidio stradale è ...

Roma - tentato furto a Ponte Milvio in casa del presidente della Corte Costituzionale : tentato furto a Roma a casa di Giorgio Lattanzi , presidente della Corte Costituzionale. Ieri sera due uomini hanno tentato di rubare nell'abitazione, nella zona di Ponte Milvio. Uno dei ladri, un ...