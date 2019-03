Certi amori non finiscono : Sharp torna allo Sheffield United e segna gol a raffica : Il ritorno del figliol prodigo, che nel frattempo si è fatto uomo ed è pronto a guidare la squadra della sua città. Una dinamica vista più volte nel mondo del calcio, con un giocatore che cresce in un club, fa esperienza altrove e poi torna dove tutto è cominciato. È la storia di Billy Sharp, attaccante che sta trascinando a suon di gol lo Sheffield United verso il ritorno in Premier League.Nato a Sheffield nel 1986, l’attaccante cresce nelle ...

Certi amori non finiscono - Cristiano Ronaldo tende la mano alla città di Madrid : 'mi ha dato tanto...' : Il suo centro del mondo adesso è Torino, dove segna e diverte con la maglia della Juventus addosso. AFP/LaPresse In Spagna Cristiano Ronaldo ci è tornato ieri per presentare Insparya , centro di ...

Fabrizio Corona fa pace con la mamma : "Certi amori non finiscono" : Tra Fabrizio Corona e la mamma Gabriella è tornato il sereno: con una foto pubblicata su Instagram l'ex re dei paparazzi ha fatto sapere ai suoi follower di aver fatto pace con sua madre, con la quale ...

