Annunciati i requisiti minimi e consigliati per Assassin' s Creed 3 Remastered

Annunciati i requisiti di sistema finali della versione PC di Devil May Cry 5 : Come segnala DSOGaming, Capcom ha aggiornato i requisiti ufficiali della versione PC di Devil May Cry 5 (tramite la pagina Steam dedicata). Capcom avrebbe abbassato i requisiti minimi per quanto riguarda la CPU. Mentre in precedenza elencava Intel Core i7-4770 come CPU minima, ora elenca le CPU Intel Core i5-4460 e AMD FX-6300.Capcom ha anche incluso le GPU e le CPU di AMD per i requisiti PC. Le GPU minime richieste per Devil May Cry 5 sono ora ...