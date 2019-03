Studente del Politecnico muore di tubercolosi dopo tre settimane di ricovero in ospedale : Non ce l'ha fatta lo Studente del Politecnico di 19 anni proveniente dallo Sri Lanka che tre settimane fa era stato ricoverato all'ospedale Amedeo di Savoia per colpa della tubercolosi. Il giovane, ...

Oslo - Studente attacca con arma da taglio bidelli e professori : 4 feriti : Momenti di vero terrore si sono vissuti questa mattina a Oslo, capitale della Norvegia, precisamente alla Brynseng School, un prestigioso istituto scolastico aperto da un paio di anni. Secondo quanto riportano le fonti di informazione locali e nazionali, un giovane ragazzo, le cui generalità non sono state rivelate, ha improvvisamente aggredito con un'arma da taglio bidelli e professori. Quattro delle persone attaccate sarebbero rimaste ferite ...

Napoli in lutto. Non ce l’ha fatta Roberto Palma Studente del Lucrezio Caro : E’ morto a soli 17 anni Roberto Palma. Li aveva festeggiati lo scorso dicembre. Ma il liceale è morto ad

Cambiamento climatico : perché abbiamo bisogno delle manifestazioni Studentesche in Italia : Le manifestazione targate Frydays For Future chiedono ai governi di tutto il mondo di implementare politiche ambientali che contrastino il Cambiamento climatico. Ma qual è la risposta delle istituzioni alle proteste? Cosa sta già facendo l'Italia a riguardo? Come si colloca il nostro paese rispetto agli standard europei e mondiali?Continua a leggere

Prato - la prof resta incinta del suo Studente. Quel test del Dna fa male a tutti : Abbiamo finalmente avuto il risultato. Noi, opinione pubblica, morbosamente attaccata alla storia della professoressa di Prato e della sua relazione con un minore, possiamo dirci soddisfatti, come nella più ghiotta delle telenovelas. Il bambino è del minore, scandalo grandissimo, e dunque la donna è doppiamente colpevole: verso il marito, verso il ragazzo e pure verso l’altro figlio. Eppure, a guardare bene l’esito di questa vicenda, ...

Voti bassi a scuola. Giovane Studente urla - spacca la porta dell'aula e minaccia il professore con un coltello : Un professore di un Istituto Superiore di Campobasso interroga un Giovane studente. Di fronte, però, al voto basso ricevuto, il minorenne è andato in escandescenza e ha cominciato a urlare, spaccando ...

Prato - la prova del Dna sulla professoressa e lo Studente 13enne : di chi è il figlio - verità sconvolgente : Il figlio della infermiera-professoressa di Prato indagata per violenza sessuale sarebbe proprio dello studente 13enne con cui ha avuto una relazione. Sarebbero le analisi del Dna a confermare la versione data fin da subito dalla donna di 35 anni, amica di famiglia che dava ripetizioni di inglese al

Trentino - Studente di Varese in gita cade dal terzo piano dell’albergo : è grave : L’incidente è avvenuto tra le ore 3 e le 4 della notte tra sabato e domenica: uno studente 18enne di Varese in gita scolastica è caduto dal terzo piano di un albergo a Vigo di Fassa, in Trentino. L’adolescente si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Santa Chiara di Trento. Sull’episodio indagano i carabinieri e l’ipotesi è che il ragazzo stesse tentando di calarsi dal balcone. Il giovane, scrive VareseNews, frequenta il ...