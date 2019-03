Morto Alessandro Cecilioni, la gara di solidarietà non è bastata (Di mercoledì 20 marzo 2019) Avevamo raccontato la sua battaglia durata ben otto anni contro la malattia: una grave forma tumorale al cervello chiamata ”glioblastoma multiforme di quarto grado” che lentamente lo stava spegnendo. Alessandro aveva 54 anni e viveva a Senigallia. Lascia la moglie Fausta, i figli Rosy e Lorenzo, e il genero Alessio.



v_senigallia : È morto Alessandro Cecilioni, per le sue cure la città si era mobilitata