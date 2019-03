Mahmood litiga furiosamente per strada con il presunto fidanzato | Lorenzo quasi in lacrime

Blastingnews

(Di mercoledì 20 marzo 2019) La vita sentimentale di, vincitore dell'ultimo Festival della canzone italiana di Sanremo continua a tenere banco e in queste settimane il giovane cantante è stato più volte paparazzato in compagnia di un ragazzo misterioso. Quest'ultimo, stando alle indiscrezioni del settimanale 'Chi', potrebbe essere il suo. Questa settimana, però, sulle pagine di 'Diva e donna'è stato fotografato mentre discuteva animatamente con: a quanto pare tra i due sarebbe già in corso una 'tempesta'.e le foto del litigio inNel dettaglio, sulle pagine della rivista 'Chi' diretta da Alfonso Signorini erano state pubblicate le immagini che riprendevanoall'interno di un locale dove si scambiavano delle tenere effusioni e anche dei baci. Le immagini ovviamente avevano fatto il giro del web e della rete, anche perché il vincitore del Festival ...

tweetonys : Prima la cena e le carezze al ristorante. Poi il bacio in auto. Ora il litigio per strada. La love story fra… - Fr4ncyTUrry : Mahmood litiga per strada con il fidanzato Lorenzo – le foto - StraNotizie : Mahmood litiga per strada con il fidanzato Lorenzo - le foto -