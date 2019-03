Lo stop forzato di Icardi sta per finire | domani torna in gruppo

ilfogliettone

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Lodi Maurosta per. L'attaccante dell'Inter ha terminato le cure al ginocchio sinistro infortunato da tempo. Da, quindi, sarà di nuovo ina disposizione di mister Luciano Spalletti. Ricordiamo che agli venne tolta la fascia da capitano poco prima della trasferta di Europa League contro il Rapid Vienna. Poi un lungo tira e molla e tanta incertezza sul suo futuro.potrebbe rientrare già domenica 31 marzo nella delicatissima sfida contro la Lazio.''La situazione di? Non e' una cosa bella, ne' per lui ne' per noi nel. Deve risolvere lui col suo entourage''. L'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez commenta cosi', dal ritiro della nazionale argentina, la situazione di Mauroin nerazzurro. ''Noi lavoriamo come lui, siamo a disposizione del club. La decisione deve prenderla con la gente che lavora con lui - ...

