L’Italia torna a Udine dopo due anni | precedenti favorevoli in questo stadio

Meteo - nuovo ribaltone : da giovedì sulL’Italia tornano sole e caldo : La perturbazione che in queste ore è in transito sulla Penisola, con relativa pioggia, andrà lentamente esaurendosi tra martedì e mercoledì, lasciando spazio a una nuova ripresa dell'alta pressione che riporterà sole, bel tempo e soprattutto caldo su gran parte del Paese fino a tutto il prossimo weekend.Continua a leggere

Meteo - L’Italia dice addio al freddo : le temperature tornano a salire : Scenari all'insegna della dinamicità primaverile, scenari che per l'ennesima volta potrebbero metterci difronte ad eccessi importanti.L'Alta Pressione tornerà a est, ma prima che possa prendere possesso delle nostre regioni - non è ancora dato sapere se sarà in grado di coinvolgerci direttamente - lascerà scappare una depressione sul Mediterraneo occidentale laddove è atteso il probabile isolamento di un vortice ciclonico (goccia fredda per ...

Maltempo - l’aria fredda irrompe sulL’Italia ed è subito un disastro : tornado a Venezia - Milano flagellata dal vento di foehn. Gravi danni - Allarme per il Centro/Sud [FOTO e VIDEO LIVE] : 1/13 Venezia ...

Meteo - torna l’inverno : in arrivo pioggia - freddo e neve sulL’Italia. Le regioni a rischio : Imminente cambiamento Meteo sull'Italia, con il ritorno di temperature invernali e della neve (in montagna, ma a quote piuttosto basse). In Valpadana il termometro scenderà di nuovo intorno allo zero a metà della prossima settimana.Già la chiusura del weekend potrebbe riservare qualche fastidiosa sorpresa. Le previsioni Meteo di domenica 10 marzo in Italia descrivono una situazione alquanto variegata, in parte a causa dell'instabilità che ...

Pd - Zingaretti : “Tornare alle urne in caso di crisi di governo? Sì. Sul Tav l’esecutivo tiene L’Italia in ostaggio” : Non ci sarà un bis di otto anni fa con il Pd a sostegno di un nuovo “governo Monti” in caso di crisi di governo. E il partito chiederà le elezioni anticipate. Il neo-segretario Nicola Zingaretti esclude che, se la maggioranza Lega-M5s dovesse cedere sotto il peso del Tav, si possa formare un esecutivo di emergenza con l’appoggio dem. Nel caso sarebbe necessario tornare alle urne? “Penso di sì – risponde il ...

Pioggia e neve : ribaltone meteo. Torna il freddo sulL’Italia : Correnti perturbate oceaniche si affacciano nello scenario meteo italiano nel tentativo di erodere l’anticiclone Nordafricano, il quale, da settimane, condiziona la situazione climatica su gran parte dello scacchiere europeo. Nel corso di questa settimana sono attese due perturbazioni che porteranno un ribaltone totale su alcune Regioni del nostro Paese: “Il primo fronte perturbato è atteso già per la giornata di oggi” con ...

Meteo - dopo il weekend tornano piogge - temporali e neve sulL’Italia : Quella che sta per iniziare, secondo gli esperti Meteo, sarà una settimana dinamica dal punto di vista Meteorologico. Nelle prossime ore il tempo comincerà a mutare bruscamente con l'anticiclone che si indebolirà aprendo la porta a una veloce perturbazione che riporterà pioggia, temporali e anche neve su alcune regioni.Continua a leggere

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2019 : le pagelle delL’Italia. Bella risposta delle gemelle d’Amato - bentornate Carofiglio e Maggio : Oggi si è disputata la gara a squadre seniores del Trofeo di Jesolo 2019, appuntamento imperdibile del calendario internazionale della Ginnastica artistica. L’Italia, priva di Giorgia Villa, ha concluso al terzo posto alle spalle di USA e Cina. Di seguito le pagelle delle azzurre scese in pedana al PalaArrex. ALICE D’AMATO: 7,5. La migliore delle italiane sul giro completo (53.733, quinto posto), protagonista di una gara priva di ...

Tornano freddo - neve e pioggia. Meteo - l’inverno non molla la presa sulL’Italia : Colpo di coda dell’ inverno. Almeno per ora la primavera può attendere. L’alta pressione che ha stazionato sul nostro paese infatti è destinata a lasciare spazio a un ciclone che, nel fine settimana, farà la sua comparsa. Se la giornata di domani non dovrebbe subire grosse variazioni, sabato ecco un vero e proprio ribaltone con una nuova ondata di piogge, neve in quota e grandine. La perturbazione interesserà molte zone italiane ma si tratterà ...

Basket - ANDIAMO IN CINA! L’Italia demolisce l’Ungheria e torna ai Mondiali dopo 13 anni! : Tredici anni dopo lo si può finalmente dire: “L’Italia è al Mondiale”. Si vola in CINA! Missione compiuta da parte dei ragazzi di Meo Sacchetti, che nella partita decisiva delle Qualificazioni Mondiali hanno demolito a Varese l’Ungheria, staccando dunque il pass della Cina con una giornata d’anticipo. L’Italia torna a giocare un Mondiale dopo l’ultimo in Giappone nel 2006, ma in quella occasione ci ...

Basket - tripudio azzurro : L’Italia domina contro l’Ungheria e torna ai Mondiali dopo 13 anni : Lo strapotere di Alessandro Gentile, il tiro di Pietro Aradori, la voglia di giocare di Amedeo Della Valle. E’ con questi ingredienti che l’Italia di Meo Sacchetti domina contro l’Ungheria a Varese, per un 75-41 che porta gli azzurri ai Mondiali di Cina (31 agosto-15 settembre). Un ritorno a quella rassegna iridata che mancava dal 2006, ma in quel ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2019 : le convocate delL’Italia per il collegiale. Fate al completo - tornano Maggio e Carofiglio : Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Ginnastica artistica femminile, ha diramato le convocazioni per il collegiale che precede il Trofeo di Jesolo in programma il 2-3 marzo. Le ragazze si ritroveranno al PalAlgeco di Brescia dal 25 al 28 febbraio e poi partiranno alla volta del PalaArrex dove nel weekend andrà in scena l’imperdibile Classicissima della Polvere di Magnesio: le azzurre affronteranno USA, Cina, ...

Previsioni Meteo - nel weekend ondata di freddo sui Balcani : torna l’inverno - ma L’Italia sarà colpita solo di “striscio” al Sud [MAPPE] : 1/15 ...

Golf - Francesco Molinari pronto a tornare sul green : L’Italiano parteciperà al WGC Mexico Championship : Il Golfista italiano parteciperà al torneo messicano insieme a Tiger Woods e Phil Mickelson Francesco Molinari torna in campo nel WGC Mexico Championship, primo torneo stagionale del World Golf Championship in programma da giovedì 21 febbraio a domenica 24 al Club de Golf Chapultepec di Città del Messico con un montepremi di 10.250.000 dollari. In campo anche Tiger Woods e Phil Mickelson, che difende il titolo. Molinari doveva riprendere ...