(Di mercoledì 20 marzo 2019) La Cei torna a pungolare il governo sul tema dell'immigrazione. "Negli ultimi tempi si è diffuso un clima di paura, a volte alimentato in modo irresponsabile, che ha contaminato lo spirito pubblico fino a far emergere rigurgiti xenofobi". A picchiar duro è, ancora una volta, il presidente dei vescovi, Gualtiero Bassetti, che, in una intervista alla Stampa rilasciata proprio nel giorno del voto in Senato sul caso della nave Diciotti, accusa apertamente chi non accoglie gli immigrati che partono per raggiungere le coste del Vecchio Continente.Bassetti usa parole durissime per parlare del tema. E non manca di lanciare nuovamente un preciso monito ai fedeli: "Per unvedere nel migrante un nemico da combattere o da odiare". L'intervista viene pubblicata in ore piuttosto complicate per il governo. Solo ieri si è trovato a tover risolvere l'agguato dei centri ...

mbwManzoni : La Cei va all'attacco: 'Per un cattolico è immorale ?vedere nei migranti un nemico' - SamGibili1 : RT @sb_728: @PiazzaaItalia Non illudiamoci. Sbarcheranno per ragioni umanitarie. Coop, CRI, CEI... qualcuno disposto all'accoglienza c'è se… - PiazzaaItalia : RT @sb_728: @PiazzaaItalia Non illudiamoci. Sbarcheranno per ragioni umanitarie. Coop, CRI, CEI... qualcuno disposto all'accoglienza c'è se… -