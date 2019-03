Diciotti | Matteo Salvini assolto dal Senato | respinta la richiesta dei giudici

Matteo Salvini al Senato sul caso Diciotti : "Pronto a rifarlo per difendere l'Italia e i miei figli" : Prima del voto al Senato sul caso Diciotti, il voto sulla richiesta di autorizzazione a procedere avanzata dal tribunale dei ministri di Catania per l'ipotetico reato di sequestro di persona, in aula parla il diretto interessato, Matteo Salvini: "Non sarò mai il ministro che lascia morire in mare qu

Diciotti - Matteo Salvini : “Continuerò a lavorare senza paura - ho difeso l’Italia e i miei figli” : Matteo Salvini è intervenuto in Aula a Palazzo Madama, dove oggi si svolgerà la votazione per il caso Diciotti, per cui il ministro degli Interni è accusato di sequestro di persona aggravato: "Il governo ha sviluppato misure e azioni per la lotta al contrasto dell'immigrazione clandestina e ringrazio i colleghi 5 Stelle perché le cose si fanno in due, evidentemente".Continua a leggere

Matteo Salvini - sfida ai magistrati sulla Diciotti : "Io a testa alta - le accuse loro fantasie : Tra pochi giorni, in aula al Senato, il voto sul processo a Matteo Salvini sul caso Diciotti: i parlamentari sono chiamati a decidere se spedirlo alla sbarra oppure no, così come richiesto dal tribunale dei ministri di Catania, che per la vicenda della Ong ipotizza il reato di sequestro di persona.

Luigi Di Maio ricatta Matteo Salvini sulla Tav : pronto a votare contro sul caso Diciotti : Lo scontro nel governo sulla Tav Torino-Lione è rapidamente degenerato in un clima da ricatto politico tra grillini e leghisti, con il caso Diciotti riemerso pericolosamente a minare la tenuta dell'esecutivo. Solo nelle ultime ore, Matteo Salvini ha ribadito di voler "andare fino in fondo" perché il

Tav - guerra Di Maio-Salvini. Luigi : non posso fallire. M5S avvisa Matteo sulla Diciotti : Mercoledì notte, Palazzo Chigi. Luigi Di Maio, camicia un po' sbottonata e senza cravatta d'ordinanza, dice a Matteo Salvini: «Se perdo questa partita non c'è...

Tav - guerra Salvini-Di Maio. Luigi : non posso fallire. M5S avvisa Matteo sul voto sulla Diciotti : Mercoledì notte, Palazzo Chigi. Luigi Di Maio, camicia un po' sbottonata e senza cravatta d'ordinanza, dice a Matteo Salvini: «Se perdo questa partita non c'è...

Diciotti - Carlo Nordio difende Matteo Salvini : 'Il più coraggioso'. Migranti e fascismo - 'un'enorme balla' : 'Una enorme balla'. Carlo Nordio , ex procuratore aggiunto di Venezia, parla con l' HuffingtonPost di Matteo Salvini e taglia corto sul 'pericolo fascismo in Italia' che tanti a sinistra invocano per ...

Matteo Salvini : le dichiarazioni sui migranti della Diciotti e sulla Tav Torino-Lione | Sky TG24 | : Il vicepremier dopo l'approvazione della mozione M5s-Lega che impegna il governo a ridiscutere il progetto. "Farò il possibile affinché la Torino-Lione venga portata a termine". E sulle richieste di ...

Title SEO : Matteo Salvini : le dichiarazioni sui migranti della Diciotti e sulla Tav Torino-Lione - Sky TG24 - : Il vicepremier dopo l'approvazione della mozione M5s-Lega che impegna il governo a ridiscutere il progetto. "Farò il possibile affinché la Torino-Lione venga portata a termine". E sulle richieste di ...

PiazzaPulita - il sondaggio su Matteo Salvini e il caso Diciotti : percentuali bulgare per il leghista : Un sondaggio che equivale a un mezzo plebiscito per Matteo Salvini. In questo caso non si tratta delle intenzioni di voti e di quel che potrebbe ottenere la Lega alle urne: si tratta soltanto del ministro dell'Interno. E del caso Diciotti. Le cifre sono quelle di Index Research snocciolate nell'ulti

Matteo Salvini risponde agli immigrati della Diciotti che vogliono un risarcimento : 'Sapete cosa vi do?' : I migranti della Diciotti, come è noto, vogliono chiedere un risarcimento al governo italiano : fino a 70mila euro per il presunto 'sequestro' per il quale il tribunale dei ministri vorrebbe ...

Caso Diciotti - 41 migranti chiedono il risarcimento danni a Giuseppe Conte e Matteo Salvini : Attraverso un ricorso d'urgenza, presentato da uno studio legale al tribunale civile di Roma, 41 migranti eritrei che si trovavano a bordo della nave Diciotti hanno chiesto un risarcimento danni per "privazione della libertà personale", in seguito alla decisione del governo e del ministro dell'Interno di non farli sbarcare. I migranti chiedono a Conte e Salvini risarcimenti che vanno dai 42mila a 71mila euro.Continua a leggere

Caso Diciotti - Giulia Bongiorno : “Ho detto io a Matteo Salvini di sfruttare l’immunità” : Il ministro per la Pa, Giulia Bongiorno, ammette di essere stata lei a consigliare a Matteo Salvini di evitare il processo sul Caso Diciotti: "Se si fosse fatto processare sarebbe stato assolto, ma sarebbe rimasto sotto processo per dieci anni e nel frattempo sarebbe stato sempre additato. Sono stata io a consigliare di non rinunciare all'immunità".Continua a leggere

Diciotti - 41 immigrati chiedono i danni a Matteo Salvini : "Ci ha tolto la libertà" : Adesso gli immigrati della Diciotti avrebbero deciso di chiedere i danni a Matteo Salvini. Un ricorso d'urgenza per ottenere il risarcimento dei danni per privazione della libertà personale. È quello che uno studio legale ha presentato al tribunale civile di Roma, per difendere le ragioni di 41 immi