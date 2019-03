De Vito intercettato | A Roma vincevi pure con il Gabibbo

huffingtonpost

(Di mercoledì 20 marzo 2019) "Aavresti vintocon il". Lo dice Marcello Deall'avvocato Camillo Mezzacapo in una intercettazione ambientale del 4 febbraio che compare nell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip Maria Paola Tomaselli. L'esponente del Movimento 5 Stelle, presidente della assemblea capitolina, è stato arrestato per corruzione nell'ambito della inchiesta della Procura sul nuovo stadio dellaNell'intercettazione Mezzacapo prosegue: "Tieni presente questa cosa... dopo di che io ti voglio dire siccome la congiunzione astrale che si è verificata adesso io credo che noi invecchieremo spero fra molti anni avvenire ne parleremo davanti a un piatto... ma non credo si ripianificherà cioè, difficilmente si riverifica una congiunzione astrale dove oggi stai al governo. Ormai è un dato acclarato, ma dico...tu ristai al governo die tu ...

