Astronomia | oggi inizia la primavera salutata da una Superluna

Astronomia - oggi la congiunzione Giove-Venere : i due pianeti in un “abbraccio” : oggi Giove e Venere hanno brillato insieme nel cielo sudorientale in un evento astronomico noto come congiunzione. “Una congiunzione è un evento celeste in cui due pianeti oppure un pianeta e la luna oppure un pianeta e una stella appaiono vicini nel cielo notturno”, si legge sul sito web della NASA. Gli incontri ravvicinati di Giove e Venere nel cielo si verificano su base abbastanza regolare e l’ultimo evento era avvenuto il 13 novembre del ...