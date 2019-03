Un gadget impiantabile che rilascia antibiotici per prevenire le infezioni

wired

(Di martedì 19 marzo 2019) Gli interventi chirurgici al cuore, come per esempio l’impianto di un pacemaker, o di un defibrillatore, portano con sé un certo rischio per lo sviluppo di. Un team di ricercatori della Cleveland Clinic ha per questo messo a punto un piccolo device per il rilascio locale diche, dopo i primi test, ha dimostrato di poter abbassare il rischio d’infezione del 40%.Si tratta di fatto di una busta, in materiale biocompatibile, all’interno della quale vengono inseriti, a seconda del caso, il defibrillatore o il pacemaker, e chegradualmente e per un tempo prolungato dosi giornaliere di antibiotico. A missione compiuta, dopo qualche settimana l’involucro si riassorbe completamente in modo autonomo, non lasciando alcuna traccia: non necessita perciò di rimozione. Di seguito un’animazione per vedere da vicino l’intero ...

