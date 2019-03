ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 marzo 2019) Alcune centinaia di commercianti hannotoaldil’ipotesi dellaZtl. La sindaca Chiara Appendino, scesa tra le persone, è stata contestata daiche non hanno risparmiato la richiesta di dimissioni e, in alcuni casi, gli insulti. “La nostra priorità è l’ambiente – ha detto la sindaca accerchiata dai-. Abbiamo delle responsabilità nei confronti dei giovani e delle future generazioni, non possiamo non tenerne conto. Siamo disponibili sempre a dialogare e quando vorrete venite a parlare, ci troverete qui”. Decine i cartelliil provvedimento della giunta Appendino, ritratta come i gabellieri di Non ci resta che piangere che reclamano un fiorino. Cartelli e striscioni per la “tradita”, per dire “No al declino di”, “Si al centro di tutti” ...

ilfattovideo : Torino, protesta davanti al Comune contro la nuova Ztl: manifestanti contestano la sindaca Appendino - Noovyis : Un nuovo post (Torino, protesta davanti al Comune contro la nuova Ztl: manifestanti contestano la sindaca Appendino… - TutteLeNotizie : Torino, protesta davanti al Comune contro la nuova Ztl: manifestanti contestano la sindaca… -