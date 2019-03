Tempo instabile sulla Penisola | con leggero calo delle temperature

abruzzo24ore.tv

(Di martedì 19 marzo 2019) Roma - La perturbazione che nella giornata di lunedì ha agito prevalentemente sulle regioni settentrionali ha raggiunto anche parteregioni centrali mentre nuvolosità e fenomeni residui interessano ancora a tratti l'Emilia Romagna, il basso Veneto e il Friuli. Le precipitazioni non sono particolarmente intense, anche se i fenomeni hanno assunto localmente carattere dirale. Le punte massime di pioggia si registrano tra l'Emilia orientale, la Romagna e le Marche settentrionali con punte di 8-10mm. Una nuvolosità più frastagliata interessa il resto del Centro e parte del Sud soprattutto la Puglia ma non sono stati registrati fenomeni. La giornata è iniziata con cieli sereni invece al Nordovest eLombardia. Lesono diminuite sulle regioni settentrionali, soprattutto in Val padana dove per effettoinversioni termiche e ...

