Sampdoria | Ferrero punge Cairo su Quagliarella | “Credo si sia pentito di averlo dato via”

Ferrero - Giampaolo resta alla Sampdoria : Così il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero a Rmc Sport spazza via le voci che parlano di interessamenti di Roma e Inter per il tecnico doriano. Poi apre una parentesi su Fabio Quagliarella, ...

Sampdoria - Ferrero respinge le voci : 'Giampaolo resta' : Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero a Rmc Sport spazza via le voci che parlano di interessamenti di Roma e Inter per il tecnico doriano.'Meritiamo l'Europa. È lo stimolo per i calciatori. Abbiamo un grande allenatore, Giampaolo, che rimarrà ...

Ferrero - Giampaolo resta alla Sampdoria : Così il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero a Rmc Sport spazza via le voci che parlano di interessamenti di Roma e Inter per il tecnico doriano. Poi apre una parentesi su Fabio Quagliarella, ...

Serie A Sampdoria - Ferrero : «Giampaolo resta : è roba mia» : Non chiedo soldi: voglio farci la città dello sport. Si può anche valorizzare l'Auditorium, diventerebbe un punto di aggregazione sociale per Roma. Si potrebbe fare anche il rugby al Flaminio e i ...

Sampdoria - Ferrero : “Gasperini si deve scusare - non è stato sportivo” : Sampdoria Ferrero – Dopo i gravi fatti accaduti nel tunnel di Marassi, dopo l’espulsione di Gasperini dal campo, anche il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha voluto dire la sua. Il numero uno dei blucerchiati ha commentato la manata di Gasperini ad un dirigente della Sampdoria, in un’intervista rilasciata a Samp TV: “Mi dispiace che un […] L'articolo Sampdoria, Ferrero: “Gasperini si deve scusare, ...

Sampdoria-Atalanta - Ferrero a gamba tesa : “Gasperini - hai sbagliato!” : Sampdoria-Atalanta, vale a dire l’espulsione di Gasperini Sampdoria-Atalanta è stata una gran bella gara, tra due squadre d’alta classifica, terminata con la vittoria dei bergamaschi a Marassi. Un episodio però ha fatto molto discutere, vale a dire la spinta di Gasperini ad un dirigente della Samp dopo l’espulsione dalla panchina atalantina. Il patron dei doriani Massimo Ferrero ha parlato a SampTv, bacchettando il ...

Cessione Sampdoria - Ferrero sbotta : Cessione Sampdoria – La Sampdoria pensa al presente ma anche al futuro, in particolar modo continuano a circolare le voci sul possibile passaggio di proprietà. Furia da parte del presidente Ferrero in conferenza stampa: “Innanzittutto voglio dire che ho grande ammirazione per il vostro lavoro ma non mi rompete più i c***i sulla questione della vendita della Sampdoria. Non è possibile che dal giorno che io sia arrivato, debba vendere ...

Sfogo di Ferrero a Bogliasco : 'Basta - la Sampdoria non è in vendita' : Genova - Intervento a sorpresa di Massimo Ferrero a Bogliasco . Al termine della conferenza stampa di Giampaolo , il presidente della Sampdoria si è presentato davanti a microfoni e taccuini. 'Non ...

Ferrero a Bogliasco : 'La Sampdoria non è in vendita' : Genova - Intervento a sorpresa di Massimo Ferrero a Bogliasco . Al termine della conferenza stampa di Giampaolo il presidente della Sampdoria si è presentato davanti a microfoni e taccuini. ' La ...

Cessione Sampdoria - Massimo Ferrero non chiude le porte ma “ancora nessuna offerta concreta” : Cessione Sampdoria – Massimo Ferrero ha parlato dell’ipotesi di un passaggio di mano del club doriano nei prossimi mesi “Tutte parole, fiumi di parole, ma di fatto nessuna offerta concreta“. Ha esordito così Massimo Ferrero parlando della possibile Cessione della Sampdoria. Per la prima volta però, il patron doriano parlando ai microfoni del Secolo XIX, non ha negato di voler vendere, ma ha dichiarato che nessuna ...

Vialli : 'La Sampdoria? Deciderà Ferrero quando vendere' : Milano - 'Sulla Sampdoria ho letto tante cose, mi sembra la trama di un film e scopro cose che non sapevo nemmeno io, ma fa parte del lavoro dei giornalistico. Non mi disturba e credo che il ...

Vialli : “Sampdoria? Deciderà Ferrero quando vendere” : “Sulla Sampdoria ho letto tante cose, mi sembra la trama di un film e scopro cose che non sapevo nemmeno io, ma fa parte del lavoro dei giornalisti. Non mi disturba e credo che il presidente Ferrero e il suo entourage stiano facendo un grande lavoro e che quando Deciderà di vendere lo farà lui. […] L'articolo Vialli: “Sampdoria? Deciderà Ferrero quando vendere” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: ...

Ecco il nome del fondo che vuole la Sampdoria : ipotesi Palermo per Ferrero? : ... dopo la triste fine fatta con un altro fondo, questa volta inglese, ossia Sport Capital. In seguito si potranno aprire le eventuali trattative con York : alla vicenda oltretutto starebbe lavorando ...

Sampdoria - Ferrero chiede lo stadio Flaminio : la risposta di Malagò : “Conosco bene Massimo Ferrero, mi ha parlato due o tre volte dell’idea sullo stadio Flaminio, io gli ho detto di rivolgersi a chi e’ proprietario dell’immobile, il Comune di Roma”. Sono le parole del presidente del Coni Giovanni Malagò che commenta cosi’ l’idea del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, di utilizzare lo stadio Flaminio per trasformarlo nella casa della nuova Academy ...