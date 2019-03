Roma | truffa persone fingendosi sordomuta | 17enne denunciata

Roma - 5 arresti per truffa in forniture per massicciate ferroviarie : La Guardia di Finanza di Roma sta eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 5 persone per corruzione, truffa e frode.

Roma - Corrado Guzzanti truffato per oltre 700mila euro : I due - è questa l'accusa del pm di Roma Maria Caterina Sgrò - in concorso tra loro avrebbero 'raggirato' Guzzanti fino a convincerlo a investire quanto guadagnato negli spettacoli 'in titoli ...

La nuova truffa degli operatori di energia elettrica : ennesimo caso a Roma : Anche se in là con l'età, l'uomo si è reso conto che il sedicente incaricato di una ditta fornitrice di energia elettrica, che si era appena allontanato per le scale correndo, lo aveva indotto a ...

Roma : prova ‘truffa dello specchietto’ ma viene sorpreso - 29enne in manette : Roma – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 29enne Romano, gia’ conosciuto alle forze dell’ordine, che ha aggredito i militari intervenuti mentre cercava di mettere a segno la famosa truffa dello specchietto ai danni di un anziano automobilista. Il ragazzo, in via della Camilluccia, alla guida della propria autovettura ha costretto l’uomo ad accostare sorpassandolo e tagliandogli piu’ ...

Roma - truffa anziani per strada fingendosi legale specializzato in risarcimenti - arrestato : I carabinieri della stazione di Roma Quadraro hanno arrestato il quarantenne, B. F., originario della provincia di Napoli per truffa e furto in appartamento. L'uomo è stato accusato di avere portato a termine circa 17 colpi ai danni di anziani, che adescava per strada fingendosi avvocato. Successivamente, prospettava loro la possibilità di avere dei risarcimenti danni derivanti da una causa civile, per un loro parente e nel frattempo gli portava ...

Roma - si finge avvocato e truffa anziani : napoletano incastrato dalle telecamere : Ha messo a segno 17 colpi truffando gli anziani e mettendo a segno alcuni furti in appartamento. Ha agito in diversi quartieri di Roma in pochi mesi, da marzo ad agosto 2018, e alla fine è stato ...

"Sembrava fosse nichel pregiato e invece era..." - il Comune di Roma vittima di una truffa da 55 milioni di euro : Il Comune di Roma ha messo a bilancio il valore presunto del "tesoretto" che in realtà non varrebbe più di 40mila euro

Roma - cerca di truffare un africano con il trucco della saponetta - arrestato : I carabinieri del Nucleo Scalo Termini di Roma hanno arrestato un pregiudicato di 51 anni, originario di Napoli, ma da anni residente nella capitale, di cui non sono state rese note le generalità per motivi di privacy, per tentata truffa e rapina impropria. L'uomo è stato accusato di avere avvicinato un camerunense per truffarlo e vendergli una saponetta al posto del cellulare concordato. I militari dell'arma hanno fermato il sospettato di reato ...

Roma - truffa da 9 milioni di euro per un falso Modigliani : Il facoltoso uomo d'affari americano e appassionato di Modigliani è stato salvato da quella che era una truffa bella e buona visto che stava per acquistare un dipinto che l'artista non aveva mai realizzatoDopo Genova ecco spuntare altri dubbi (questa volta però completamente fugati) sull'effettivo valore di un dipinto titolato Jeune femme à la guimpe blanche. Un Modigliani a tutti gli effetti se si guarda con un occhio poco attento (e non ...

Roma - la trappola del falso Modigliani venduto a un americano : fermata una truffa da 9 milioni : Roma - Uno dei più grandi artisti italiani del Novecento. Opere di inestimabile valore. E falsi che, oramai, non si contano più. E sì perché delle sculture e dei quadri di Amedeo Modigliani si ...

Multe cancellate a Roma - anche Lotito tra i 197 indagati. "Così truffavano il Comune" : Scoppia il caso delle Multe cancellate a Roma . La Procura della Capitale ha aperto un'inchiesta che vede coinvolte 197 persone. Tra gli indagati anche il presidente della Lazio, Claudio Lotito, che è ...

Multe cancellate a Roma - 197 indagati : c'è anche Lotito. Deve rispondere di falso e truffa : Disposto un sequestro da un milione di euro, di cui 26mila nei confronti del presdiente della Lazio. Coinvolto anche ex dirigente del Campidoglio. I fatti risalgono a un periodo dal 2012 al 2014