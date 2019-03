Phil Anselmo non è gradito in Nuova Zelanda | cancellate due date dopo la strage di

optimaitalia

(Di martedì 19 marzo 2019)non èine i concerti che avrebbe tenuto con gli Illegals il 26 e il 27 marzo non avranno luogo. In questi giorni il Paese è ancora ferito dalle stragi perpetrate da Brenton Tarrant in due moschee a Christchurch e l'ex leader dei Pantera non potrà esibirsi il giorno 26 nella stessa Christchurch e il 27 ad Auckland. La notizia è riportata dal quotidiano neozelandese Stuff nel quale leggiamo che a dare l'annuncio è stato lo staff del locale "Galatos"di Auckland con un post su Facebook.Alla base della decisione, come scrive Stuff, ci sarebbe il tristemente celebre "Dimebash incident" del 2016. Durante il rituale concerto-tributo a Dimebag Darrell, storico chitarrista dei Pantera ucciso da un folle nel 2004 mentre si esibiva con i Damageplan,fece il saluto romano e gridò: «White power» ("potere bianco") mentre veniva allontanato dal ...

