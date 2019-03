Migranti | Mare Jonio arrivata a Lampedusa | ma c' è divieto di sbarco

Migranti - la ong Mare Jonio arrivata a Lampedusa : ma c'è divieto di sbarco : E' arrivata a Lampedusa la nave Mare Jonio della ong Mediterranea Saving Humans, che ha soccorso in acque internazionali, a 42 miglia dalle coste libiche, 49 persone che si trovavano a bordo di...

Ong con 49 Migranti a bordo verso l'Italia. Il Viminale : "Direttiva per fermare le azioni illegali delle ong" : A due giorni dal voto in Senato su Matteo Salvini per il caso Diciotti, la nave Ong Mare Jonio, con a bordo una cinquantina di migranti, si sta dirigendo verso l'Italia. È quanto si apprende da fonti vicine alla Mediterranea Saving Humans.Intanto il Viminale fa sapere che è in arrivo una direttiva per "stoppare definitivamente le azioni illegali delle ong". Il ministero dell'Interno sottolinea che il documento ribadirà le ...

Migranti - la Mare Jonio soccorre 50 Migranti nel Mediterraneo. Il Viminale 'Direttiva per chiudere le acque territoriali alle Ong' : Un gommone in avaria con 49 persone a bordo. Alla sua quarta missione di salvataggio nel Mediterraneo la nave Mare Jonio, partita sabato dal porto di Palermo, ha effettuato il suo primo soccorso e ora ...

Migranti - Mediterranea soccorre un gommone con più 54 persone ora a bordo della nave italiana Mare Jonio : “Stiamo obbedendo due volte al diritto internazionale: abbiamo salvato delle persone da un naufragio e dalle torture da cui stavano scappando. Siamo felicissimi”. La portavoce di Mediterranea, Alessandra Sciurba, ha così commentato a ilfattoquotidiano.it il salvataggio di più di 54 persone effettuato dalla Mare Jonio a 42 miglia dalla costa libica. La nave della ong italiana aveva lasciato Palermo domenica 17 marzo, lunedì in serata ...