Michael Jackson | figli naturali | moglie e morte La vita privata nel mistero

“Leaving Neverland” - il discusso documentario su Michael Jackson : Cosa racconta e perché se ne è parlato molto, visto che stasera sarà trasmesso per la prima volta in Italia

Cambia nome in “John Michael Jackson” - ma ora vuole tornare indietro : “È un pedofilo” : John Lomas, 38enne inglese, tempo fa ha Cambiato il suo nome "John Michael Jackson". Per anni ha difeso il Re del Pop dalle continue accuse di molestie su minore, ma dopo aver visto il documentario Leaving Neverland si è convinto. E sostiene che per colpa di quel nome non riesce ad ottenere neanche un lavoro.Continua a leggere

Leaving Neverland : Michael Jackson sotto accusa nel documentario shock in onda sul Nove. Racconti scabrosi ma nessuna prova : Leaving Neverland “A un certo punto è arrivato all’altezza dei genitali. Ha cominciato a toccarmi là. Avevo sette anni“. I dettagli scabrosi si susseguono, diventano minuziosi, quasi ossessivi. Espliciti. Così, il racconto diventa sempre più inquietante e restituisce al telespettatore il ritratto shock di un Michael Jackson pedofilo. Leaving Neverland, il controverso documentario di Hbo e Channel 4 sul presunto lato oscuro ...

Michael Jackson - “Paris e Prince non sono figli suoi. Noi non abbiamo mai fatto sesso - ho solo offerto la mia pancia” : la rivelazione di Debbie Rowe : “Paris e Prince non sono figli di Michael Jackson“. A dare questa notizia shock è Debbie Rowe, la seconda moglie del “Re del Pop”, che in un’intervista al tabloid britannico The Sun ha rivelato di non aver “mai fatto sesso con lui”. “Michael era un uomo divorziato, solo e voleva avere figli, io ero quello che ha detto: ‘Avrò i tuoi figli’. Ho offerto la mia pancia, è stato un regalo, è ...

«Leaving Neverland» il documentario choc su Michael Jackson : dagli abusi sessuali ai film hard visti coi bimbi - cosa dobbiamo aspettarci : Sconvolgente e difficile da guardare, ma soprattutto dettagliatissimo nelle descrizioni degli abusi sessuali. «Leaving Neverland», il documentario shock in cui Michael Jackson viene accusato di ...

Paris - la figlia di Michael Jackson è stremata : “Stanca di tutto ciò” : La figlia di Michael Jackson, Paris, è stremata dopo una settimana di rumors e voci: “Sono stanca di tutto questo”. Nel frattempo il discusso documentario sul padre, “Leaving Neverland”, arriva in Italia Settimana convulsa quella vissuta da Paris, la figlia di Michael Jackson. La giovane è stata al centro di numerose voci, scaturite dopo l’uscita […] L'articolo Paris, la figlia di Michael Jackson è stremata: ...

Leaving Neverland : Il documentario shock su Michael Jackson - Stasera e domani in TV su Nove : Il film documentario coprodotto da HBO e Channel 4 e diretto da Dan Reed, va in onda in esclusiva per l'Italia Stasera e domani sera alle 21.25 sul canale Nove.

Paris Jackson : madre e fidanzato - ecco chi è la figlia di Michael : Paris Jackson: madre e fidanzato, ecco chi è la figlia di Michael Il nome di Paris Jackson torna alla ribalta nelle ultime ore. La figlia del re del pop, oggi 19enne modella emergente avrebbe tentato di nuovo il suicidio. Un caso simile c’era già stato nel 2013. Ma chi è veramente la figlia di Micheal Jackson e cosa sappiamo di lei? ecco i particolari. Paris Jackson: le curiosità che non ti aspetti Bella e dannata verrebbe da ...

Louis Vuitton ritira collezione su Michael Jackson/ Accuse pedofilia : capi banditi : Louis Vuitton-Michael Jackson, l'azienda di moda ritira i capi ispirati al cantante dal mercato dopo il documentario Leaving Neverland.

"Paris e Prince non sono figli di Michael Jackson" : la rivelazione dell'ex moglie : In seguito all'uscita del documentario su Michael Jackson , 'Leaving Neverland', la vita della pop star continua a destare scalpore . A fare una delle ultime rivelazioni choc è stata Debbie Rowe , ...

Leaving Neverland - lo scandalo di Michael Jackson è uno strazio da affrontare : La notizia circolata lo scorso weekend su un tentato suicidio da parte di Paris Jackson, la figlia ormai ventunenne di Michael Jackson, aggiunge un’ulteriore e controversa tacca di dolore a una storia già di per sé tragica. Anche se lei ora smentisce veemente che si sia trattato di un suicidio e la famiglia parla solo di un incidente domestico, le prime indiscrezioni ipotizzavano un crollo psicologico dovuto alle conseguenze della ...

Gli effetti del documentario Leaving Neverland su Michael Jackson : i provvedimenti del museo dei bambini e di Louis Vuitton : Dopo il lancio del documentario Leaving Neverland, su Michael Jackson, The Children’s Museum di Indianapolis rimuove i suoi oggetti e Louis Vuitton ritira la collezione a lui ispirata. La presentazione del documentario Leaving Neverland ha riacceso i riflettori sulla vita di Michael Jackson, accusato di pedofilia. Il Re del Pop, indiscusso nella musica internazionale, è stato infatti più volte costretto a rispondere ad accuse di abusi nei ...

Leaving Neverland : trama e anticipazioni del documentario su Michael Jackson : Leaving Neverland: trama e anticipazioni del documentario su Michael Jackson Il 19 e 20 marzo 2019 su Canale 9 andrà in onda alle 21.25 Leaving Neverland. Il film documentario diretto da Dan Reed indaga sulle accuse di pedofilia rivolte a Micheal Jackson da Wade Robson e James Safechuck. La pellicola, della durata di quasi quattro ore e proprio per questo trasmessa in due giorni, raccoglie le sconvolgenti testimonianze di alcuni ragazzi. ...

Leaving Neverland/ Diretta : il documentario choc su Michael Jackson : Leaving Neverland, la Diretta del documentario di Dan Reed su Michael Jackson in onda questa sera, martedì 19 marzo 2019, su Nove in prima assoluta.