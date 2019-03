Inps | al via il pin telefonico per il Contact Center

Reddito di cittadinanza - al via accordo Inps e Caf : BREVE Raggiunto oggi 1 marzo l’accordo con i caf per la compilazione dei moduli per il Reddito di cittadinanza. L’assemblea della consulta dei Caf ratifecherà l’accordo il il giorno 4. Notizia lanciata dall’Agenzia Ansa.

Modello Sr163 Inps da scaricare in pdf gratis. Cos’è e come inviarlo : Modello Sr163 Inps da scaricare in pdf gratis. Cos’è e come inviarlo Modello Sr 163 Inps in pdf Il Modello Sr163 è quel modulo da compilare al fine di ricevere alcuni tipi di prestazioni di sostegno al reddito. Tra queste spiccano l’indennità di disoccupazione Naspi, il bonus bebè e il bonus mamma domani. Il modulo Sr163 contiene dei dati relativi all’Iban del conto corrente bancario o postale (o della carta prepagata munita di codice) sul ...

Riscatto laurea agevolato 2019 - via alle domande : le istruzioni Inps : È un via di fatto alle domande per il Riscatto laurea agevolato 2019 quello che ha dato ieri l’Inps con la sua nuova circolare e il messaggio sulle nuove istruzioni per il Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione. Come riporta lo stesso Istituto, per il triennio 2019-2021 è stato introdotto, in via sperimentale, un nuovo istituto di Riscatto riferito ai periodi non coperti da contribuzione. È stata, inoltre, definita una ...

Reddito di cittadinanza al via - rischio caos e l'Inps precisa : risposte dal 15 aprile : Ormai ci siamo. Domani, mercoledì 6 marzo, Poste e Caf potranno cominciare a raccogliere le domande per ottenere il Reddito di cittadinanza. Tutto è pronto? Forse. Si teme, infatti, che i possibili beneficiari prendano d'assalto gli sportelli. E, nelle scorse ore, si rincorrono gli appelli: "Non venite tutti il primo giorno" perché, come ha ricordato anche il ministero del Lavoro dalla sua pagina istituzionale non esiste un criterio temporale ...

Pensioni all’estero - esistenza in vita : avviata verifica Inps anni 2018-19 : Con un messaggio ad hoc l’Inps comunica di aver avviato la seconda fase di accertamento esistenza in vita per le Pensioni all’estero, al fine di verificare esistenza in vita, indirizzo e residenza del pensionato che percepisce assegni all’estero. Si tratta del messaggio n. 815 del 2019, ed è rivolto a particolari tipologie di pensionati, anche a seconda del luogo in cui si trovano. Vediamo in dettaglio in cosa consiste l’accertamento esistenza ...

Reddito di cittadinanza : domande al via - convenzione Inps-Caf : Reddito di cittadinanza: domande al via, convenzione Inps-Caf Rinnovo della convenzione Isee e nuova convenzione sul Reddito di cittadinanza; è stata raggiunta l’intesa tra Inps e una delegazione della Consulta dei Caf. L’accordo sarà messo nero su bianco lunedì 4 marzo dopo l’assemblea di quest’ultima. Reddito di cittadinanza: accordo raggiunto La delegazione della Consulta dei Caf con una nota ha appunto giudicato positivamente “il ...

Aliquote e detrazioni fiscali Inps 2019 : comunicazione al via - come si fa : Aliquote e detrazioni fiscali Inps 2019: comunicazione al via, come si fa detrazioni fiscali 2019, scadenza comunicazione Inps Ultime notizie sulle detrazioni fiscali e le Aliquote, con un comunicato Inps che ha fornito le indicazioni operative relative alla richiesta per l’applicazione della maggiore aliquota, nonché per la rinuncia alle detrazioni d’imposta. Il comunicato n. 3806 del 15 ottobre 2018 fa poi riferimento alla nota diffusa lo ...

Contributi Inps 2019 : estratto conto integrato - via all’anagrafe online : Contributi Inps 2019: estratto conto integrato, via all’anagrafe online estratto conto integrativo dei Contributi Inps In una recente nota, l’Inps dà notizia dell’estensione del servizio di estratto conto integrato anche agli iscritti non abilitati con contribuzione mista versata nella Gestione privata, pubblica o presso Enti previdenziali privatizzati. Contributi Inps: cos’è l’E.C.I. L’estratto conto integrato, in pratica, “riepiloga, per ...

Opzione donna 2019 - domande al via : come fare. Istruzioni Inps : Presi dall’entusiasmo per l’avvio delle domande di accesso a Quota 100, non scordiamoci però che l’Inps ha dato il via in modo ufficiale anche alle domande per richiedere Opzione donna, l’altro grande scivolo pensionistico anticipato, per alcune categorie di lavoratrici. Con il messaggio numero 395 del 29 gennaio 2019, l’Istituto ha quindi aperto le danze alle richieste delle nuove opportunità di pensione anticipata 2019, per chi ovviamente ne ...