I nuovi iPad a confronto con le precedenti versioni

Irrompono nuovi iPad Air e iPad Mini con Apple pencil il 18 marzo ma il prezzo è anacronistico : Un po' a sorpresa i nuovi iPad Air e iPad Mini di quinta generazione sono stati lanciati oggi 18 marzo. Che qualcosa bollisse in pentola proprio in questa data, lo avevamo già intuito dalle prime ore della mattinata, quando l'Apple Store era andato off-line per consentire il suo aggiornamento con le nuove vetrine. Il nuovo hardware non smentisce la filosofia Apple di prodotti premium ma neanche la politica di prezzo degli esemplari è cambiata di ...

Sorpresa : Apple ha presentato due nuovi iPad : Apple ha ufficializzato le nuove generazioni di iPad Mini e iPad Air che diventano subito ordinabili dallo Store che era stato messo offline per qualche ora. Diffusi tutti i dettagli con le caratteristiche tecniche e i prezzi dei tablet per il 2019. Le novità maggiori sono soprattutto per iPad Mini che introduce il supporto a Apple Pencil ossia la penna capacitiva evoluta per un’interazione più profonda con il display. Entrambi i modelli ...

I nuovi iPad economici non avranno Face ID : È da qualche giorno ormai che chi sta aspettando i nuovi iPad di fascia media è entrato in fibrillazione: le indiscrezioni pubblicate da Digitimes hanno posizionato a prima dell’estate l’uscita di nuove tavolette da 9,7 pollici e un ritorno della variante mini da 7,9 pollici, senza però dare alcuna certezza sulla data della loro preosentazione. Oggi però alle voci di corridoio trapelate finora si aggiunge una novità che non sarà ...