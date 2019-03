Guida autonoma - Toyota-Nvidia | accordo per i test virtuali

Toyota userà il simulatore di Nvidia per testare le auto a Guida autonoma in modo sicuro ed efficiente : Toyota sarà il primo produttore di automobili a utilizzare la piattaforma di simulazione per i veicoli autonomi Drive Constellation prodotta da Nvidia. Quello fra aziende automobilistiche e produttori di computer è un matrimonio d’interesse indispensabile alla realizzazione di veicoli a guida autonoma. Tutte le azioni del veicolo, infatti, dovranno essere decise da un computer capace di elaborare in tempo reale i dati provenienti dalla ...

Nobina e Scania : a Stoccolma arrivano gli autobus a Guida autonoma : Accordo Sania-Nobina per la sperimentazione di autobus a guida autonoma sulle strade di Stoccolma. Nobina è la più grande compagnia di trasporti pubblici dei Paesi nordici, mentre Scania AB è azienda ...

MUJI e Sensible4 creano in collaborazione Gacha : il primo bus a Guida autonoma [GALLERY] : Gacha: bus a guida autonoma performante con ogni condizione meteo, questo è il futuro secondo MUJI e Sensible4 Ghiaccio, grandine, pioggia battente neve e temperature artiche sono alcune delle prove già superate a pieni voti da Gacha, il primo bus a guida autonoma al mondo che, a quanto pare, non si ferma mai. Studiato per tutti i Paesi del nord che a causa delle condizioni avverse spesso non possono garantire i trasporti pubblici, ...

Auto a Guida autonoma controllate dagli hacker? Basterebbe poco per bloccare un’intera metropoli : Le Auto a guida Autonoma promettono di migliorare notevolmente i trasporti. Tuttavia non sono esenti da rischi, dato che per funzionare saranno connesse a Internet. Più volte si è parlato del rischio che un hacker possa prendere il controllo di un veicolo, ma forse non tutti hanno compreso la portata che potrebbe avere un’azione del genere. Di solito si pensa a una singola Auto che va fuori strada “guidata” da un hacker, ma ...

Gacha : l’autobus a Guida autonoma che sfida neve e pioggia : Foto: Gacha Che succede se un’auto a guida autonoma si ritrova in una tormenta di neve? Ammettiamolo, fino a oggi il problema se lo sono posto in pochi: buona parte delle auto senza conducente sono state testate sotto il sole della California, dove il meteo è più clemente. Eppure tanti sono i paesi dove le condizioni estreme del clima potrebbero creare un bel po’ di problemi ai sistemi di guida “hi-tech”. Per loro è nato Gacha, il primo ...

Uber : Softbank e altri pronti a investire un miliardo per la divisione Guida autonoma : Uber si prepara a ricevere un miliardo di dollari o più da un pool di investitori tra cui Softbank. Lo ripota oggi il Wall Street Journal secondo cui il cospicuo investimento sarà destinato alla ...

Guida autonoma - La Toyota potrebbe investire un miliardo di dollari in Uber : Una cordata d'investitori Guidata dalla Toyota e dal gruppo Softbank sarebbe pronta a investire almeno un miliardo di dollari (882,7 milioni di euro) in Uber Technologies, il ramo dell'azienda americana attivo nello sviluppo della Guida autonoma. Ciò consentirebbe alla startup di innalzare ulteriormente il proprio valore in attesa del debutto sul mercato azionario e di recuperare fondi dopo le perdite, da 3,3 miliardi di dollari (2,91 miliardi ...

Nissan : il futuro più prossimo non è la Guida autonoma ma la realtà aumentata che aiuta la mobilità in sicurezza : Nissan: il futuro è la realtà aumentata Nissan e DOCOMO: al via i test su strada della tecnologia Invisible-to-Visible con il 5G Nella prima prova su strada del sistema Invisible-to-Visible (I2V) a bordo ci saranno anche gli assistenti virtuali sotto forma di avatar 3D YOKOSUKA, Giappone (12 marzo 2019) – Nissan e NTT DOCOMO, INC. portano la tecnologia Invisible-to-Visible di Nissan su un veicolo in movimento in una prova su strada, ...

Bus “scomponibili” e a Guida autonoma - la startup italiana Next conquista Dubai | : La Next Future Transportation firma un progetto che si basa su moduli in grado di assemblarsi, dividersi e spostarsi autonomamente a seconda dei flussi di passeggeri

C'è un problema di razzismo con le auto a Guida autonoma : La capacità delle intelligenze artificiali di individuare un pedone potrebbe essere condizionata da un pregiudizio razziale. A rivelarlo è uno studio pubblicato da un gruppo di ricercatori del Georgia Institute of Technology, che hanno verificato la capacità degli algoritmi che governano le automobili a guida autonoma di rilevare un pedone in base al colore della pelle. Secondo i test condotti dagli studiosi, il rilevamento dei pedoni dalla ...

Progetto Hercules - la Guida autonoma “Made in Italy” sfida la Silicon Valley : Fra i molti progetti promossi dall’Unione Europea nell’ambito del programma Horizon 2020 c’è Hercules, (acronimo di High-Performance Real-time Architectures for Low-Power Embedded Systems), mirato alla realizzazione di un sistema che fra le cose consentirebbe una guida autonoma a basso consumo energetico, efficiente e dalle apparecchiature poche ingombranti. L’Italia ha un ruolo fondamentale all’interno di Hercules, ...

Skoda Vision iV - La Suv-coupé elettrica a Guida autonoma : La Skoda Vision iV debutta al Salone di Ginevra e con lei il marchio del Gruppo Volkswagen fa il primo passo concreto verso la elettrificazione. La concept è infatti basata sulla piattaforma modulare Meb e rappresenta la Visione di una crossover sportiva dalle quale in futuro deriverà un prodotto di serie. Nel presentare la Vision iV e la strategia per l'introduzione dei modelli elettrificati, che nel 2019 giungeranno sul mercato con la ...