Età pensionabile Quota 100 e anticipo TFS | categorie beffate dal governo

termometropolitico

(Di martedì 19 marzo 2019) Età100 eTFS:dalTutte leescluse da100 eTFS Le norme introdotte col decreto n. 4/2019 hanno per molti versi ridisegnato lo scenario previdenziale. Sostanzialmente viene data, grazie alle modifiche previste dalConte, la possibilità di andare in pensione conrispetto a quanto stabilito con la riforma Fornero a coloro che hanno raggiunto i due requisiti base di100. Quali sono? 62 anni di età e 38 anni di contributi versati.Età2019, per chi non vale100 Opportuno sottolineare che molte norme antecedenti la riforma Fornero restano in vigore anche dopo la pubblicazione del decreto, come ad esempio la cosiddetta deroga Amato. E questo significa che vi sonocome il personale che fa parte delle Forze armate, delle Forze di Polizia e di Polizia ...

FuoriTesta1 : @BrunettiTania @alessiarotta @Deputatipd Lo ha fatto per tutti i lavoratori con determinati presupposti anagrafici… - Raffaella017 : Pensi che lei rischia di arrivare all'età pensionabile senza che nessuno le paghi alcuna pensione e allora sì che s… - carloalberto82 : Secondo il WBG, 2 leggi dividono l'Italia dagli unici 6 paesi con indice 'Women, Business and The Law 2019' del 10… -