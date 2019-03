Denunciò Salvini per le divise Vigile del fuoco occupa il Viminale

repubblica

(Di martedì 19 marzo 2019) "Faremo lo sciopero della fame, non ci hanno chiamato al tavolo per il nuovo contratto. I pompieri sono una categoria insultata e vilipesa da trattamenti economici da terzo mondo" dice Costantino Saporito, dell'Usb. Per ore piantonato al ministero dell'Interno

