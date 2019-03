Caso Cucchi | chiusa l' inchiesta sui depistaggi | 8 carabinieri a rischio processo

ilgiornale

(Di martedì 19 marzo 2019) La procura di Roma ha chiuso le indagini sui presuntisul, il 31enne morto il 22 ottobre del 2009, dopo essere stato arrestato per droga. Ora, ottorischiano il. Sono accusati, a vario titolo, di falso, favoreggiamento, omessa denuncia e calunnia.Tra gli indagati, anche Alessandro Casarsa, l'allora comandante del gruppo Roma, e Loranzo Sabatino, l'ex capo del Nucleo operativo deidella Capitale. Dopo l'avviso di chiusura delle indagini, rischiano ilanche Massimiliano Labriola Colombo, ex comandante della stazione di Tor Sapienza, dove Stefanovenne portato dopo essere stato picchiato al Casalino. Avviso recapitato anche a Francesco Di Sano, carabiniere scelto che era in servizio quando morì Stefano, Francesco Cavallo, ex capufficio del comando del gruppoRoma, il maggiore Luciano Soligo, ex ...

