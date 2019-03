Albania | Thomas Strakosha fa infuriare Panucci | ha perso l’aereo | escluso dai convocati

sportfair

(Di martedì 19 marzo 2019)non prenderà parte alle prossime due gare della Nazionale albanese a causa di un ritardo: hal’aereo da Roma a Tiranaè statodalla lista deidell’, a causa di una presa di posizione del tecnico. Il portiere della Lazio infatti, avrebbel’aereo per Tirana, a causa del traffico in quel di Roma. Il Ct non ha voluto sentire ragioni ed ha comunicato ache sarebbe potuto rimanere a casa. Selmani ,portiere del Laçi, è stato infatti convocato in fretta e furia al suo posto. Armand Duka, presidente della federazione calcistica albanese, ha fatto il punto sull’accaduto: “Mi dispiace perche è uno dei nostri giocatori di maggiore qualità, tuttavia la disciplina è ancora più importante per la squadra. Da quello che mi ha riferito l’allenatore,non ...

Solo_La_Lazio : ?? Thomas Strakosha convocato dall'Albania Gli impegni della sua Nazionale?? #Lazio - IoNascoQui : VERSO LA SOSTA PER LE NAZIONALI: THOMAS STRAKOSHA CONVOCATO DAL CT DELL'ALBANIA PANUCCI PER LE GARE DI QUALIFICA… - LordAttilio : @amaryllide1 @LeonardoCaciopp @domelagardelle @Seb1917 @moro_thomas @NatjusLDB @OttobreInfo Quella delle zone di in… -