Al via campagna per la salute al maschile ‘Papà controllati’

Giorgia Meloni - via alla campagna acquisti di Fratelli d'Italia. Chi vuole portare via a Silvio Berlusconi : Piano piano Fratelli d'Italia, dal Piemonte alla Sicilia, dall'Emilia Romagna al Trentino, sta calamitando diversi esponenti del partito di Silvio Berlusconi. L'ultimo a lasciare Forza Italia per Giorgia Meloni è stato l'ex capogruppo degli azzurri di Trento, Giorgio Manuali che è stato anche viceco

‘Proteggi il tuo cervello’ : al via la campagna di prevenzione per le malattie neurologiche : In occasione dell’appuntamento annuale della ‘Settimana Mondiale del cervello’, che partirà domani lunedì 11 marzo per concludersi domenica 17, la Società italiana di neurologia è impegnata nel promuovere la salute del cervello con dibattiti, incontri nelle scuole e con i reparti ospedalieri di Neurologia aperti per fare conoscere questo organo così importante e le buone pratiche per salvaguardarlo. “Crediamo molto nella prevenzione, mantenendo ...

“Cetacei - Fai Attenzione! 2.0” : al via la campagna per la salvaguardia di balene e delfini nel Mediterraneo : Riprende con l’arrivo della bella stagione la campagna “Cetacei, FAI Attenzione!”, che si avvale della collaborazione di tutti quanti vanno per mare segnalando agli esperti gli avvistamenti di mammiferi marini nei nostri mari, e che comprende anche la sensibilizzazione e informazione del pubblico, azione che quest’anno verrà significativamente estesa. Il progetto, che ha preso il via lo scorso anno in collaborazione con ...

Salute : “Ogni cuore conta - soprattutto il tuo” - via la campagna sullo scompenso : scompenso cardiaco: poco conosciuto, ma molto diffuso. Eppure, nel nostro Paese, l’1,7% della popolazione ne soffre (circa 1 milione di persone), con un’incidenza di 200.000 nuovi casi all’anno. Inoltre, la prevalenza cresce in maniera esponenziale con l’età: meno dell’1% sino a 60 anni e fino al 20% dopo gli 80 anni. Motivo per cui lo scompenso cardiaco è stato definito come ‘sindrome cardio-geriatrica’ del ...

La scelta di essere mamma - dal Senato al via la “campagna del…cavolo” : Si è svolto oggi al Senato il Convegno promosso dalla Fondazione PMA Italia per la Procreazione Medicalmente Assistita “La scelta di essere mamma”, in occasione del lancio della campagna sociale di comunicazione “La campagna del… cavolo”. Specialisti, pazienti e decisori politici a confronto per capire le opportunità messe a disposizione dalla scienza, dal congelamento dei gameti alla procreazione ...

Vaccini : Palermo - al via domani campagna itinerante antipapilloma virus : Palermo, 6 mar. (AdnKronos) - Prenderà il via domani la campagna di vaccinazione itinerante anti papilloma virus nelle scuole di Palermo e provincia. La prima tappa sarà a Termini Imerese, nella Scuola Media “Tisia D’Imera”. Medici del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp e medici in formazione dell

Ha preso il via a San Vero Milis - Or - la campagna di prevenzione alle droghe di Fondazione per un Mondo Libero dalla Droga : Un problema quanto mai sentito anche nei piccolissimi centri periferici, San Vero Milis conta meno di 2500 abitanti, dove il consumo di Droga è diffuso come dimostrano le diverse notizie di cronaca ...

Fumo - nasce l’associazione dei Rudy - i non fumatori italiani : al via la campagna nazionale permanente “Rudy=NonSmokers” : Parte la campagna dei Rudy italiani: “il Fumo è praticato da vittime inconsapevoli di un sistema creato per togliere loro la salute ed i soldi”… Roma, 6 marzo 2019 – Dopo una lunga preparazione, giovedì 14 marzo prossimo alle ore 11:00, presso lo “Spazio Europa” del Parlamento europeo e della Commissione europea a Roma, alla [...]

Al via "Vivi con il cuore" - campagna prevenzione infarto donne : Milano,, askanews, - L'infarto e le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte nelle donne. Ma la maggior parte di loro non lo sa e ne sottovaluta il rischio. Per questo Abbott, in ...

Al via “Vivi con il cuore” - campagna prevenzione infarto donne : L'articolo Al via “Vivi con il cuore”, campagna prevenzione infarto donne proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Pavia - truffe agli anziani : al via campagna di sensibilizzaione : Pavia, 1 marzo 2019 - anziani semrpe più nel mirino dei truffatori. Per prevenire questo fenomeno, a Pavia e in provincia , è stata lanciata una campagna di sensibilizzazione in collaborazione tra ...

Al via la campagna #iovadoalmuseo - 20 giornate gratis per tutti : ... una realtà piccola e ancora poco conosciuta ma di altissimo valore artistico-culturale grazie a una collezione tra le più importanti al mondo, ad accogliere questa mattina a Roma la presentazione ...

Carlo Salvemini apre la campagna elettorale 'Scriviamo una nuova storia'. Delli Noci accanto a lui : Il candidato sindaco per il centrosinistra suona la tromba e chiama a raccolta i suoi. Con Alessandro Delli Noci un abbraccio lungo da tempo.

BERLUSCONI - PROCESSO ESCORT AL via/ 'Cav pagò Tarantini per mentire' : giustizia irrompe su campagna Europee : Silvio BERLUSCONI, PROCESSO ESCORT al via a Bari: per la Procura il Cav pagò Tarantini perché mentisse, la difesa non ci sta. E la campagna per le Europee..