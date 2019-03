Versilia | canotta addio | la nuova divisa dei bagnini è una polo

ilgiornale

(Di lunedì 18 marzo 2019)allarossa. Dalla prossima estate, al posto dellatradizionale, i 1.500dellaindosseranno una maglietta con le maniche corte.Dopo una serie di studi sull'effetto delle radiazioni solari sui lavoratori all'aperto, l'Asl Toscana Nordovest ha deciso che ladovrà essere sostituita con unapiù protettiva.Lasarà quindi composta da una magliettaa manica corta con il colletto. A completare il tutto un cappello a tesa larga, come riporta Dagospia.Un abbigliamento forse un po' scomodo per i salvataggi, hanno fatto notare alcuni. "Laha anche una ragione pratica: non è ingombrante quando si va in mare per il soccorso", ha spiegato Emiliano Favilla, politico e sindacalista.Di sicuro le magliette proteggeranno meglio i lavoratori. Le nuove indicazioni derivano da studi e statistiche sull'incremento di melanomi e tumori ...

