Utrecht | spari su un tram | 1 morto e diversi feriti «Uomo in fuga su Clio rossa»

Olanda - spari contro i passeggeri di un tram a Utrecht : diversi feriti. La polizia : “Valutiamo movente terroristico” : Sono diversi le persone ferite in una sparatoria avvenuta questa mattina, alle 10.45, nella città di Utrecht in Olanda. Lo scrivono i media olandesi ed è quanto si legge sull’account Twitter della polizia. Sul posto è arrivata l’unità antiterrorismo e l’area è stata chiusa. Gli investigatori informano che è stata aperta un’indagine e tra le ipotesi c’è che l’attacco sia di natura terroristica. Il tram si trova nella ...

Olanda - spari contro i passeggeri di un tram a Utrecht : almeno un morto e diversi feriti : almeno una persona è morta e altre sono rimaste feriti dopo una sparatoria nella città olandese di Utrecht. Un uomo ha esploso diversi colpi contro i passeggeri su un tram. L’attentatore è poi fuggito. La polizia olandese ha reso noto che sta indagando «su un possibile movente terrorista», riferisce la Bbc. L’uomo che ha sparato è ancora in fuga e ...

