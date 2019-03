Usa | bambino di 11 anni spara e uccide una coppia | potrebbe essere uno dei tre figli

Prof accUsata di violenze su minore : l'alunno di 15 anni è il papà del suo bambino : I sospetti sembrano trovare conferma. Il padre del bimbo avuto dalla Professoressa indagata per atti sessuali con un minore sarebbe proprio il 15enne a cui dava ripetizioni. Non sono ancora noti i ...

Foligno - maestro umilia bambino di colore e poi si scUsa : 'Era per l'integrazione' : "Guardate quanto è brutto". Queste le parole del maestro di Foligno (PG), finito nella bufera per essersi rivolto così ad un bambino di colore di 9 anni, chiedendogli inoltre di girare il banco verso la finestra e facendogli dare le spalle agli altri bambini della classe. Il maestro è stato sospeso in via cautelativa dal ministero dell'Istruzione, ma ciò è servito a ben poco per placare gli animi dell'indignazione, emersa quando la notizia ...

'Niente scuola a caUsa dei no vax' interviene la Regione Lazio : "Sanzioni se bambino non rientra a scuola" : Il piccolo di otto anni dopo una leucemia ha sviluppato una immunodepressione. Ma non può tornare in classe perché ci sono cinque alunni non vaccinati. L'assessore D'Amato: "E' un fatto di civiltà". Asl 2 faccia le dovute verifiche

Usa - Trump parla alla nazione. Ma la scena è tutta per questo bambino (che è diventato l’idolo dei social). Ecco perché : Melania Trump lo aveva invitato a presenziare al discorso sull’Unione perché preso di mira dai bulli a scuola a causa del suo cognome. Ma Joshua Trump, 11 anni, seduto accanto alla first lady, si è addormentato in diversi momenti, attirando l’attenzione delle telecamere e sui social in molti hanno evidenziato la reazione del bambino al discorso del presidente. “Ecco il Trump che posso sostenere”, “Benvenuto nella ...

Crotone : bambino di un anno e mezzo muore in culla a caUsa di un rigurgito : Sergio Carlo De Biase, un bimbo di appena un anno e mezzo, è deceduto dopo la corsa disperata all'ospedale di Crotone. I suoi genitori poco prima l'avevano trovato cianotico nella sua culla.Continua a leggere

Usa - bambino chiama il 911 : troppi compiti. E la polizia lo aiuta : Milano, 29 gen. , askanews, - Al 911, il numero d'emergenza degli Stati Uniti, arrivano migliaia di chiamate al giorno. Ma nessuna come quella ricevuta da Antonia Bundy, che di turno nella centrale di ...

Bambino ammazzato con la scopa nel napoletano : accUsato il partner della madre : Un'orribile tragedia si è consumata a Cardito, in provincia di Napoli, in un'abitazione situata in via Marconi. Un Bambino di soli 7 anni, Giuseppe, è stato rinvenuto privo di vita e ritrovato adagiato su un divano. La sorellina di 8 anni, Noemi, è stata trasportata d'urgenza in un ospedale pediatrico con codice rosso. Dal bollettino medico risulta che la piccola Noemi abbia subito un trauma cranio-facciale e delle contusioni multiple in seguito ...

'Siedi il bambino' o 'esci il cane' - per l Accademia della Crusca si possono Usare. 'Ma non in contesti formali' : ROMA - 'Siedi il bambino'. O 'esci il cane'. O ancora 'sali la spesa'. Formule che adesso si possono dire - in nome della rapidità del linguaggio domestico - ma che la Crusca, dopo una giornata di ...

“Esci il cane - entra i panni e siedi il bambino” : Crusca sotto accUsa - ma ha davvero sdoganato queste espressioni? : “Esci il cane, entra i panni e siedi il bambino“. Se qualcuno ci avesse rivolto una frase del genere fino a qualche giorno gli avremmo dato dell’ignorante, ovviamente senza offesa, perché a volte ignorare la grammatica non è una colpa. Ebbene, ormai per che non possiamo più. L’Accademia della Crusca, infatti, avrebbe sdoganato queste espressioni tipiche di forme dialettali del Sud Italia, come corrette. Ovviamente, la ...

'Siedi il bambino' o 'esci il cane' - per l Accademia della Crusca si possono Usare 'In nome della rapidità di linguaggio' : ROMA - 'Siedi il bambino'. Ora si può dire. Anche 'esci il cane' si può dire o 'sali la spesa'. Storture che passano in nome della rapidità del linguaggio domestico. A dirlo a sorpresa è l'Accademia ...

"Siedi il bambino" o "esci il cane" - per l'Accademia della Crusca si possono Usare : "In nome della rapidità di linguaggio" : Frasi che "evocano situazioni, per così dire, tutte di ambito domestico, spesso caratterizzato da rapidità di linguaggio per affrontare determinate circostanze" e che quindi ammettono la deroga grammaticale. Ma sui social c'è chi si ribella: "Espressioni che mettono i brividi"

Usa - bambino di 10 anni si suicida nel Kentucky : i bulli lo prendevano in giro : Un brutto fatto di cronaca si è verificato negli Usa, precisamente nello stato del Kentucky, dove Seven Bridges, un bimbo di 10 anni, si è tolto la vita a quanto pare a causa delle prese in giro dei suoi compagni di classe. Il minore frequentava la Kerrick Elementary School di Louisville, e da quando è nato soffriva di un difetto medico che lo costringeva a portare una sacca per la colostomia. Si tratta, in sostanza, di un abboccamento ...

AbUsa di una 11enne e lei ha un bambino - poi si giustifica : «Ha toccato i miei abiti ed è rimasta incinta» : A scoprire quello che accadeva sono stati i medici che hanno aiutato la minore a mettere al mondo il figlio. Quando l'11enne si è recata in ospedale è scattata la denuncia e si è facilmente risaliti ...