Sondaggio Mentana | il M5s sorpassato dal Pd | le cifre-choc del dramma politico di Luigi

Sondaggio Swg per Enrico Mentana : dramma M5s - Pd in corsia di sorpasso. I numeri sconcertanti : A un tiro di schioppo. Il Pd ha praticamente ripreso il Movimento 5 Stelle: è il verdetto del Sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana, che presentando la rilevazione anticipa: "Farà molto discutere". Effettivamente, i numeri sono sconcertanti se visti dal lato grillino: la Lega è sempre più pri

Enrico Mentana - Sondaggio TgLa7 : tsunami Pd su Luigi Di Maio - 5 Stelle travolti. Fine dell'avventura? : Il sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana forse è destinato a cambiare il quadro politico e a porre la parola Fine all'avventura del Movimento 5 Stelle nata il 4 marzo 2018. Esattamente un anno dopo il trionfo alle politiche, infatti, Luigi Di Maio e soci si ritrovano a battagliare con il Pd a

Sondaggio Swg - Mentana e la spirale mortale di Luigi Di Maio : come ha ridotto il M5s : Brutte notizie per il Movimento Cinque Stelle dall'ultimo Sondaggio Swg diffuso dal TgLa7 di Enrico Mentana. I grillini registrano ancora una volta un crollo importante nei consensi, passando dal 23,3% della settimana scorsa al 22,1%. Un tonfo dell'1,2% che fa sprofondare il movimento di Luigi Di Ma

Sondaggio Swg per Mentana - la Lega fa il vuoto in una sola settimana : M5s all'inferno : L'ultimo Sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana certifica il ribaltone nei rapporti di forza tra i due partiti della maggioranza. La Lega è oggi al 33,8%, con un guadagno clamoroso di 1,2 punti percentuali in una sola settimana. Quella, guarda caso, dello scontro deflagrato sulla Tav, un tema

Sondaggio Mentana - Matteo Salvini passa all'incasso : Sea Watch e giudici - Lega in orbita : Sea Watch, la linea dura sui porti chiusi, l'incombente autorizzazione a procedere dopo la richiesta da parte dei giudici di rinvio a giudizio per sequestro di persona nel caso Diciotti. E Matteo Salvini passa all'incasso. E che incasso: il Sondaggio realizzato da Swg per il tg di La7 condotto da En

Sondaggio Mentana - il botto pazzesco della lista di Carlo Calenda : ecco quanto vale : Una sorta di "battesimo ufficiale": il "listone unico di sinistra", quello a cui l'ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda sta lavorando ormai da settimane, ha fatto l'esordio ufficiale al consueto Sondaggio realizzato ogni lunedì da Swg per il tg di Enrico Mentana su La7. E la stima dei