NBA – Steve Kerr elogia gli Warriors | “la sconfitta contro i Suns ci ha fatto aprire gli

NBA – Crisi Celtics - coach Stevens non si nasconde : “abbiamo disperatamente bisogno di vincere” : Quarta sconfitta consecutiva per i Celtics ko, in casa, contro i Blazers: coach Brad Stevens non nasconde il bisogno di vincere della squadra, con il morale sotto i tacchi per il momento negativo Qualcosa nella stagione dei Boston Celtics non sta andando come previsto. La franchigia del Massachusetts è attualmente 5ª ad Est con all’attivo 37 vittorie e 25 sconfitte, 4 delle quali rimediate nelle ultime 4 gare. L’ultima ieri notte, ...