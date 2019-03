Ligabue | concerto segreto dove tutto è iniziato o quasi

ilgiornale

(Di lunedì 18 marzo 2019) Unper pochi in un posto simbolico. Senza farlo sapere troppo, altrimenti sai che casino. In fondo apiace questo tipo di evento e difatti ieri sera ha suonato suppergiù per appena duecento persone all"Italghisa di Reggio Emilia. Una volta era una fonderia, ora è una discoteca e nel 1992 lì c"è stato il primo raduno del primo fan club di(ma il suo primofuori dall"area di Correggio fu l"anno prima ad Alessandria e "lì ho capito per la prima volta che qualcosa stava davvero succedendo", ripete sempre).la memoria si mescola con il rock e le tradizioni,si trova benissimo e, a giudicare dai commenti, anche in platea si sono divertiti."Gli anziani che vedete tra il pubblico - ha gigioneggiato - sono i miei amici di sempre". Una quindicina di brani,tutti del nuovo disco "Start" uscito poco più di una settimana e in testa alla ...

