Laura Morante | «Ora che ascolto di più me stessa»

Al Camilleri va in scena 'Brividi Immorali" di Laura Morante : ...00 - studenti Costo dei biglietti è di 7 euro per il teatro amatoriale , 3, 23, 24 febbraio, - 10 e 11, e di 15 euro per tutti gli altri spettacoli , 19 gennaio, 16 febbraio, 15 marzo, 6 aprile, La ...