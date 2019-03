Indian Wells | favola Andreescu! Parte da wild card e trionfa in finale a 18 anni | Kerber

sportfair

(Di lunedì 18 marzo 2019) Bianca Vanessa Andreescu batte Angeliquee si aggiudica: la tennista canadese, partita con una, ottiene a 18, il suo primo titolo in carriera Sul cemento americano che lo scorso anno ha visto brillare, per la prima volta più di ogni altra, Naomi Osaka, adesso numero 1 al mondo e con due Slam in bacheca, sembra essere nata un’altra giovane stella del tennis femminile. Il percorso di Bianca Vanessa Andreescu ricorda l’exploit della giapponese, capace di vincere contro ogni pronostico. La tennista romena, naturalizzata canadese, si è presentata al torneo americano addirittura come, arrivando a vincere il primo torneo della carriera a soli 18! E che torneo. Andreescu ha superato avversarie eccellenti come Cibulkova, Muguruza e Svitolina, giocando ogni match da sfavorita, per poi coronare il sogno di vincere il primo trofeo della ...

