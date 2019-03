Lorenzo Orsetti - la lettera- testamento : «Non rattristatevi - non ho rimpianti» : ... «Vi auguro tutto il bene possibile e spero che anche voi un giorno, se non l'avete già fatto, decidiate di dare la vita per il prossimo, perché solo così si cambia il mondo. Solo sconfiggendo l'...

Il testamento di Lorenzo Orsetti : “Sono morto felice difendendo i più deboli” : Il testamento del combattente italiano arruolato nelle YPG: "Me ne sono andato con il sorriso sulle labbra. Non avrei potuto chiedere di meglio. Vi auguro tutto il bene possibile e spero che anche voi un giorno (se non l'avete già fatto) decidiate di dare la vita per il prossimo, perché solo così si cambia il mondo".Continua a leggere