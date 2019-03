Il giudice a Le Iene sul caso Brizzi | Si potrebbero riaprire le indagini Porterò i

huffingtonpost

(Di lunedì 18 marzo 2019) "Oggi porterò i nuovi elementi che avete raccolto in Procura. Con nuove prove si può chiedere la riapertura delle". Così ilAlessandro Arturi, che ha archiviato il procedimento su Fausto, denunciato per violenza sessuale da tre ragazze, a Roberta Rei de 'Le'. La Rei ha consegnato nelle mani delil plico con le nuove presunte prove raccolte dalla trasmissione 'Le', che dimostrerebbero che una testimonianza nel procedimento che ha portato all'archiviazione della posizione del regista sarebbe falsa. L'intervista alAlessandro Arturi andrà in onda a 'Le' domani, martedì 19 marzo, nel corso della nuova inchiesta della trasmissione di Italia1 sulLa falsa testimonianza sarebbe quella della spagnola Tania Sanchez, che ha messo agli atti grazie all'avvocato di, Antonio Marino, che ...

gjscco : RT @BluDiChina: @akeup @Il_Vitruviano Quelle di Berlusconi erano agli atti. Qui parliamo di illazioni da querela delle iene. Il livello è a… - BluDiChina : @akeup @Il_Vitruviano Quelle di Berlusconi erano agli atti. Qui parliamo di illazioni da querela delle iene. Il liv… - Micene_sagitter : @stanzaselvaggia Rendi conto alla morale delle iene ma poi fai il giudice in un programma che da spazio al figlio d… -